Trophée de la Coupe du monde 2018 vendu pour 54 000€ : La décision de Benjamin Mendy fait halluciner Pascal Dupraz, «tu vends ton âme au diable»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Champion du monde avec l’équipe de France en 2018, Benjamin Mendy a vendu sa réplique du trophée aux enchères pour un montant estimé à 54 000€. Un choix assumé par l’ancien joueur de l’AS Monaco et de Manchester City, mais qu’a du mal à comprendre Pascal Dupraz, à moins qu’il y ait été contraint en raison de problèmes financiers.

Comme révélé par Sportune, Benjamin Mendy n’a plus sa réplique de la Coupe du monde 2018 en sa possession. Le joueur exilé au Pogon Szczecin, en Pologne, depuis l’année dernière a décidé de la vendre, dans le cadre de la « Global Football Auction Part.2 », une mise aux enchères organisée par la maison américaine Goldin, spécialisée dans les objets de collection en lien avec le sport.

Benjamin Mendy a vendu son trophée de la Coupe du monde 2018 pour 54 000€ Benjamin Mendy a récupéré 54 000€ avec la vente de sa Coupe du monde 2018. L’ancien joueur de l’OM, l’AS Monaco et Manchester City avait fourni un certificat attestant de son authenticité et sa provenance, précisant qu’il présentait une fissure à la base et des légères marques d’usage. Une décision assez critiquée et difficilement compréhensible pour beaucoup, notamment en ce qui concerne Pascal Dupraz.

« C’est la dernière chose que je vendrais » « Il fait ce qu’il veut, bien entendu, il a bien fait de le préciser, de ses trophées, mais franchement… T’as gagné la Coupe du monde, t’as une réplique, tu la vends… Moi, j’ai du mal à justifier, y compris — je ne pense pas que ce soit le cas — si c’est un problème de pognon. C’est la dernière chose que je vendrais. Je ne vois pas d’autres explications pour avoir une telle aversion à garder un trophée aussi important. Rendons-nous compte : ils sont combien en France à avoir été champions du monde ? On l’a été deux fois, les listes, c’est 23, c’est 46 joueurs. Tu vends ton trophée, tu vends ton âme au diable en fait », a déclaré Pascal Dupraz ce dimanche dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC.