Départ de l’OM : L’agent de Geronimo Rulli ne se cache plus, sa prochaine équipe est connue !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deux ans après son arrivée en provenance de l’Ajax Amsterdam, le moment de quitter l’OM semble venu pour Geronimo Rulli. Manchester City s’intéresse au gardien âgé de 34 ans, afin d’en faire la doublure de Gianluigi Donnarumma, et l’agent de l’international argentin a peut-être confirmé qu’il s’agira de sa prochaine équipe.

Après Mason Greenwood (24 ans) à Fenerbahçe, Hamed Junior Traoré (26 ans) au Genoa et Pierre-Emerick Aubameyang (37 ans) au Deportivo La Corogne, Geronimo Rulli (34 ans) pourrait bien être le prochain à quitter l’OM. Recruté il y a deux ans en provenance de l’Ajax Amsterdam, l’international argentin (8 sélections) est entré dans sa dernière année de contrat et a vu un sacré prétendant s’intéresser à lui dernièrement.

Manchester City veut faire de Rulli la doublure de Donnarumma Comme révélé par le journaliste Fabrizio Romano, Manchester City est sur la piste de Geronimo Rulli. Alors que James Trafford (23 ans) va rejoindre Leeds United, les Citizens aimeraient faire du gardien de l’OM la doublure de Gianluigi Donnarumma (27 ans). Le joueur de son côté est ouvert à cette possibilité, ce qui est également le cas de la direction olympienne, qui doit encore fortement alléger sa masse salariale.

L’agent de Rulli présent au centre d’entraînement de Manchester City Selon Foot Mercato, Manchester City aurait pour le moment proposé 2M€, tandis que l’OM attendrait au moins 3,5M€ pour se séparer de Geronimo Rulli, mais un accord devrait finir par être trouvé entre les deux formations. Son agent a en tout cas peut-être confirmé qu’il s’agira de son prochain club. En effet, dans une story publiée sur Instagram, le représentant du portier marseillais s’est affiché en centre d’entraînement des Citizens. Reste à savoir quel est l’objet de sa visite, mais tout porte à croire que cela pourrait concerner le départ de Geronimo Rulli en Angleterre. Sa doublure devrait également partir, puisque FM assurait que l’OM était en train de finaliser le transfert de Jeffrey de Lange (28 ans) vers Twente.

❗️L'agent de Geronimo Rulli était présent au centre d'entraînement de Manchester City ce samedi. 👀⏳️ pic.twitter.com/La9XlohUKG — Massilia Zone (@MassiliaZone) August 2, 2026