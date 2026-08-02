De la NBA au cinéma : Comme Michael Jordan et LeBron James, Victor Wembanyama rêve d'une carrière d'acteur !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A eux deux, ils ont dix bagues NBA. Michael Jordan et LeBron James ont tout gagné pendant leur carrière respective. En dehors des parquets de basket, ils ont monté plusieurs projets en apparaissant également devant les caméras de tournage pour le cinéma ou les séries télévisées. Victor Wembanyama court actuellement derrière son premier titre de champion NBA et son premier rôle au cinéma. Il a tout avoué lors d'une interview pour Konbini.

Victor Wembanyama a été proche du trophée Larry O'Brien pour sa troisième saison en NBA seulement. Néanmoins, contrairement aux finales de 1999 dont les San Antonio Spurs étaient sortis victorieux, ce sont les New York Knicks qui ont été sacrés champions cette année. Au grand dam de la star du basket français qui fait les beaux jours de la franchise texane depuis sa draft en 2023 qui devra patienter pour mettre sa première bague de champion NBA au doigt. A titre de comparaison, Michael Jordan avait dû attendre son 28ème anniversaire pour remporter le premier de ses 6 titres de champion. Et LeBron James allait aussi fêter ses 28 ans lorsqu'il a gagné pour la première fois avec le Miami Heat en 2012.

Michael Jordan et LeBron James ont fait du cinéma et ont notamment porté Space Jam A 22 ans, Victor Wembanyama est donc dans les clous pour émuler les deux autres légendes du basket qui figurent dans les discussions du GOAT. En 1996, alors qu'il se trouvait en pleine conquête d'un nouveau three-peat avec les Chicago Bulls, Michael Jordan était à l'affiche du film d'animation Space Jam où il donnait la réplique aux Looney Tunes tels que Bugs Bunny et Daffy Duck. His Airness est également apparu dans un épisode de la 5ème saison de la série télévisée Ma famille d'abord et dans le long-métrage de Spike Lee : He Got Game. The Chosen One, à savoir l'élu LeBron James qui était attendu comme le successeur de Michael Jordan dès ses débuts en NBA en 2003, a lui aussi quelques crédits cinématographiques à son actif avec Space Jam : Nouvelle ère sorti en salles en 2021, mais aussi un rôle dans la comédie Crazy Amy aux côtés d'Amy Schumer et Bill Hader.

«Faire du cinéma, c'est in. Un jour, j'espère» Victor Wembanyama se verrait bien à son tour passer des parquets de NBA aux plateaux de tournage à un moment donné dans la longue carrière qui l'attend. C'est l'aveu qu'il a fait pendant une interview pour Konbini pour la rubrique In and Out. « Faire du cinéma, c'est in. Un jour, j'espère. Tu jouerais dans quoi ? (Il réfléchit) J'espère Star Wars. Mon film de basket préféré ? Je pense Space Jam ». Contrairement à Michael Jordan et LeBron James qui ont porté les deux films Space Jam, Wemby est plus attiré par un classique de la science-fiction : Star Wars.