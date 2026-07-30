Stephen Curry avec Victor Wembanyama chez les Spurs : L'idée d'un trade historique est lancée en NBA !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, les Warriors font tout à l'envers et se présentent comme les grands perdants de la free agency. Après avoir longtemps rêvé de LeBron James, qui a finalement choisi de rejoindre les Sixers, Golden State se retrouve dans une situation compliquée, ce qui agacerait Stephen Curry. A tel point qu'un départ du légendaire shooteur ne soit plus utopique. Et certains insiders américains imaginent un trade de folie avec les Spurs.

La situation de Stephen Curry est à suivre de près chez les Warriors. Et pour cause, l'intersaison de Golden State a de quoi le décevoir. Le futur Hall-of-Famer avait effectivement participé aux discussions pour recruter LeBron James qui a finalement décidé de rejoindre les Sixers au cœur d'une équipe qui lui offre probablement plus de chance de jouer le titre. Et en se focalisant sur le quadruple MVP, les Warriors ont probablement raté l'opportunité de se renforcer drastiquement puisque l'avenir de la plupart des stars de NBA est désormais fixé. Une situation qui inquiète Stephen Curry selon Marcus Thompson II de The Athletic : « Il veut avoir une chance, une vraie chance, de réaliser un long parcours en playoffs. Plus il attend avant de signer une prolongation, plus on peut penser qu'il utilise la perspective de devenir free agent comme un moyen de maintenir la pression sur les Warriors pour qu'ils continuent à construire une équipe capable d'atteindre cet objectif. »

Stephen Curry déçu par l'été des Warriors C'est donc la raison qui explique que Stephen Curry tarde à signer sa prolongation de contrat avec les Warriors qui non seulement ne se sont pas renforcés, mais qui en plus doivent composer avec de nombreuses incertitudes concernant l'état de forme de Jimmy Butler et Moses Moody qui reviennent de blessures importantes, mais également de Kristaps Porzingis, un joueur connu pour son manque de fiabilité sur le plan physique. Et d'après le journaliste du San Francisco Standard Tim Kawakami, la philosophie du propriétaire de la franchise basée à San Francisco Joe Lacob est en train d'évoluer, surtout après l'échec des discussions avec LeBron James. « Ce que Lacob veut faire, et cela risque de déplaire aux fans des Warriors, c'est construire la prochaine équipe après Steph Curry. Je ne sais pas si c'est réalisable, mais Lacob est très attaché à l'idée que cette franchise puisse démontrer ce qu'elle est capable de faire avec et après Steph Curry. Personnellement, je ne pense pas que ce sera aussi performant, mais c'est son objectif », a-t-il confié, rapporté par Yahoo.

Un trade avec les Spurs est suggéré Autrement dit, entre un Stephen Curry qui, à 38 ans, n'a plus de temps à perdre s'il veut décrocher une nouvelle bague, et une franchise qui veut changer de stratégie, l'avenir du meilleur shooteur de l'histoire est incertain. Suffisamment pour envisager un trade cet été ? Selon l'insider Bill Simmons, cela ne fait même aucun doute. Et il imagine même aux Spurs. « Et si San Antonio, avec De'Aaron Fox et tous leurs choix de draft, disait simplement : "On s'en fout ! Ils allaient voir Golden State et disaient : "On prend Fox, vous arrangez les choix comme vous voulez, pour avoir Steph ici pendant quelques années. On essaie d'avoir le Steph des Jeux Olympiques de 2024, et lui, il va à San Antonio et essaie d'en récupérer quelques autres. C'est plutôt intéressant" », confie-t-il dans son podcast The Ringer.