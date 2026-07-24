NBA : La décision est tombée, la prochaine équipe de LeBron James est connue (et c'est une surprise) !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs semaines, LeBron James a quitté les Lakers de Los Angeles. Huit ans après son arrivée en Californie, la légende de 41 ans a décidé de relever un dernier défi dans son immense carrière. Si plusieurs observateurs estimaient que « King James » pourrait revenir à l’Est, ce sera bien le cas puisque ce dernier a finalement décidé de rejoindre les 76ers de Philadelphie.

L’avenir de LeBron James était sur toutes les lèvres. Champion NBA en 2020 avec les Lakers de Los Angeles, « King James » a décidé de quitter la franchise californienne huit ans après son arrivée. Dès lors, de nombreuses rumeurs ont commencé à émerger. Le joueur de 41 ans allait-il décider de prendre sa retraite ? C’est sans doute mal connaître LeBron James qui n’a jamais caché sa soif de titre, lui qui a déjà remporté quatre bagues. Le natif d’Akron souhaite absolument aller chercher un cinquième titre, et a choisi son nouveau projet. Alors que plusieurs observateurs estimaient que l’ailier allait chercher à retrouver la conférence Est qui lui a si bien réussi aussi bien chez le Heat de Miami qu’aux Cavaliers de Cleveland, LeBron James a effectivement décider de retrouver la côte Est des États-Unis pour le dernier défi de sa carrière.

LeBron James signe pour deux ans chez les 76ers ! Comme l’annonce le célèbre insider Shams Charania sur ses réseaux sociaux ce vendredi, LeBron James va rejoindre les 76ers de Philadelphie. Le quadruple MVP va signer un contrat de deux ans à « Philly » dans un deal estimé à 8 millions de dollars avec une option joueur. Rapidement, le numéro 23 a également confirmé la nouvelle en publiant un long message sur ses réseaux sociaux, confirmant au passage que Philadelphie sera bel et bien la dernière destination de sa carrière.

« Les dernières semaines ont vraiment été spéciales » « Je pensais que c'était fini quand la saison s'est terminée. Je n'étais pas prêt à l'annoncer, et je savais que j'avais besoin de temps pour vraiment décider, mais j'étais presque certain d'avoir joué mon dernier match. J'ai été honnête lors de cette dernière conférence de presse quand j'ai dit que j'avais besoin de me regarder en face et de décider si j'aimais encore ce jeu. J'aime toujours sincèrement ce jeu, et j'ai encore plus à donner. Les dernières semaines ont vraiment été spéciales. Je n'ai jamais pu ne pas savoir quoi faire et prendre le temps de simplement réfléchir. J'ai passé des mois incroyables avec toutes les personnes que j'aime, essayant de comprendre tout cela », a ainsi écrit LeBron James.