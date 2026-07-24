Matthieu Jalibert avec Romain Ntamack : La surprise de Fabien Galthié pourrait faire une victime de renom au XV de France

Pierrick Levallet

Lors de la tournée estivale, Fabien Galthié a réalisé un coup surprenant au XV de France. Pour compenser les absences de certains cadres comme Thomas Ramos, le sélectionneur des Bleus a misé sur une association Matthieu Jalibert - Romain Ntamack pendant le Championnat des nations. Et cette surprise pourrait bien coûter cher à l’arrière du Stade toulousain en sélection.

Pour les trois premières journées de ce Championnat des nations, Fabien Galthié a été privé de certains cadres avec le XV de France. Le sélectionneur des Bleus n’a pu compter ni sur Antoine Dupont, ni sur Louis Bielle-Biarrey, ni sur Thomas Ramos. Le coach de 57 ans a donc été contraint de bricoler à certains postes, et a ainsi tenté un coup surprenant. Le technicien français a en effet misé sur une association entre Romain Ntamack et Matthieu Jalibert en repositionnant le joueur de l’UBB à l’arrière pour laisser l’ouverture à celui du Stade toulousain. Et à terme, cela pourrait faire une victime de renom en sélection.

Thomas Ramos victime du binôme Matthieu Jalibert - Romain Ntamack ? Comme le rapporte Rugbyrama, Thomas Ramos a connu une fin de saison assez délicate avec le Stade toulousain. Si jamais il venait à ne pas redresser la barre lors des mois à venir, Fabien Galthié n’aurait aucune bonne raison de ne pas reconduire son duo Matthieu Jalibert - Romain Ntamack. Même si le demi d’ouverture de l’UBB a rappelé sa préférence pour le poste de numéro 10 après la large victoire contre le Japon, l’entraîneur du XV de France pourrait de nouveau tenter ce coup si Thomas Ramos ne revient pas à son meilleur niveau.

«C'est vraiment que du bonheur de jouer avec un joueur comme Matthieu» Romain Ntamack n’avait d’ailleurs pas caché sa joie d’évoluer avec un joueur comme Matthieu Jalibert pendant le Championnat des nations. « C'est beaucoup de bonheur, beaucoup de fierté. Ce n'était pas passé loin la semaine dernière. Le groupe avait à coeur de faire une grosse performance. On savait que ça allait être compliqué face à une équipe d'Australie qui est très joueuse, très solide, très mobile. Ça a été compliqué en première période mais je pense que le plan de jeu a été respecté parfaitement. On a continué après la pause à avoir le même état d'esprit, en gommant les petites erreurs qui ont été les nôtres en première période. Après, ça a déroulé. J'ai fait toute la semaine et les deux entraînements collectifs avec Antoine Hastoy (qui aurait joué arrière si Jalibert n'était pas apte). Avec Matthieu, on n'a fait que la mise en place. Donc, c'était assez court. Mais que ce soit avec lui, avec Antoine ou d'autres, quand on a des joueurs comme ça, c'est quand même assez facile de trouver les automatismes, des repères. On parle à peu près le même rugby. Ça s'est bien passé. C'est vraiment que du bonheur de jouer avec un joueur comme Matthieu » avait-il expliqué après la victoire contre l’Australie.