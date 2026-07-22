Vincent Moscato : Le jour où il a craqué en pleine émission sur Antoine Dupont, «un espèce de boulard… »

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il est aujourd'hui l'une des grandes voix du rugby français dans les médias, Vincent Moscato suit de très près l'actualité et notamment le quotidien d'Antoine Dupont. En 2024, et alors qu'il rebondissait sur des propos de l'entraîneur toulousain Ugo Mola, l'ancien talonneur du XV de France avait eu des propos très cash sur RMC.

Les faits remontent au mois de septembre 2024, alors qu'Antoine Dupont était déjà le grand leader du XV de France et la star incontestée du Top 14 avec le Stade Toulousain : en pleine bourre dans le championnat avec son club à cette époque, Dupont faisait sensation, et Ugo Mola avait pris la parole en expliquant qu'il envisageait même de tester le capitaine du XV de France dans un rôle de centre à sa demande.

Intertitre 2 « Antoine est le meilleur à son poste, il n’y a plus trop de contestations à ce sujet-là. Il a encore envie d’y évoluer. Mais Antoine Dupont a des fourmis dans les jambes. Il a forcément envie d’être exposé ailleurs. Antoine, au poste de centre, et notamment de 13, a envie de pouvoir tenter quelques rencontres. On a envie de l’exposer, mais l’exposer n’est pas le fragiliser, il faut donc trouver la bonne carburation », avait indiqué l'entraîneur du Stade Toulousain, mais cette sortie médiatique avait fait polémique. Vincent Moscato, la grande gueule du rugby sur RMC, avait sèchement taclé Ugo Mola et Antoine Dupont dans son émission à ce sujet, reprochant notamment au demi de mêlée du XV de France de faire ce qu'il voulait en dépit des intérêts collectifs.