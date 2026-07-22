XV de France : Le tacle envoyé par Romain Ntamack en pleine interview

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ces derniers mois, Romain Ntamack a souvent été mis en opposition à Matthieu Jalibert étant donné que les deux hommes se disputent la place de titulaire à l’ouverture au XV de France. Mais Fabien Galthié a surpris tout le monde en alignant les deux hommes ensemble durant le Championnat des Nations, et Ntamack a d’ailleurs taclé la presse au sujet de sa rivalité avec Jalibert.

C’est l’un des grands enseignements de cette tournée d’été du XV de France : Matthieu Jalibert et Romain Ntamack peuvent jouer ensemble ! Contre l’Australie et le Japon, Fabien Galthié a décidé de faire évoluer le joueur de l’UBB au poste d’arrière afin de permettre à Ntamack de garder l’ouverture, et ce choix tactique a porté ses fruits en faveur des Bleus. Un choix d’autant plus fort que les deux hommes ont souvent été mis en opposition dans la presse ces derniers mois, et Romain Ntamack a justement réagi à ce sujet dans un entretien accordé à L’EQUIPE.

« Que du bonus » Le demi d’ouverture du Stade Toulousain ne cache pas sa grande satisfaction de voir une telle association fonctionner avec Matthieu Jalibert à l’arrière : « Ça s'est fait naturellement avec Matthieu, on s'entend très bien sur le terrain et en dehors. Quand on joue avec des mecs qui aiment jouer au rugby, que ce soit avec lui ou Thomas (Ramos), c'est quand même facile de trouver les repères. Je suis très content d'avoir fait deux matches avec Matthieu, deux très bons matches. Si ça peut donner des options au staff pour la suite, ce n'est que du bonus », indique Ntamack.