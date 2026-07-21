Louis Bielle-Biarrey et sa prolongation de contrat à l’UBB : Cet élément inattendu qui relance les négociations, «il y a un sujet»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement sous contrat jusqu'en 2027 avec l'UBB, Louis Bielle-Biarrey semble bien parti pour rempiler puisque les négociations sont en très bonne voie si l'on en croit les dernières révélations de son agent. Mais ce dernier précise également qu'un élément pourrait légèrement bloquer ces discussions : l'arrivée d'Adidas au sein de l'UBB, alors que la marque à trois bandes est également engagée avec Bielle-Biarrey.

Du haut de ses 23 ans, Louis Bielle-Biarrey s'est imposé comme le nouveau phénomène du rugby français et l'une des valeurs sûres du XV de France ainsi que de l'UBB au poste d'ailier. Son avenir fait couler beaucoup d'encre depuis plusieurs semaines puisque l'international trioclore n'a plus qu'une année de contrat avec son club formateur, mais son agent Jérôme Chabran s'est longuement confié dans les colonnes du Midi Olympique cette semaine, et il se montre très confiant quant à la prolongation à venir de Bielle-Biarrey à l'UBB.

« J'ai bon espoir qu’on arrive à finaliser rapidement sa prolongation » « C’est un secret de polichinelle. Il y a une réelle envie du président Laurent Marti et de l’UBB de prolonger Louis Bielle-Biarrey. Les discussions ont pris un peu de temps, mais Louis ne s’est pas caché dernièrement sur son envie de rester à Bordeaux. Il a à peine 23 ans, il est en train de vivre un début de carrière exceptionnel que ce soit avec le XV de France ou avec l’UBB. Donc la suite de l’avenir de Louis doit s’inscrire à l’UBB sur les deux ou trois prochaines saisons, sans trop de difficulté. Il faut trouver le bon équilibre et la bonne formule de manière à ce que chacune des parties puisse trouver ce qui serait un bon accord pour chacun. On avance en ce sens et j’ai bon espoir que l’on arrive à finaliser tout cela rapidement », assure l'agent de Louis Bielle-Biarrey.