L’UBB annonce une grande nouvelle sur ses réseaux sociaux

Axel Cornic

L'Union Bordeaux-Bègles a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès, avec une deuxième Champions Cup remportée après celle de l'année dernière. Mais tout n'a pas été parfait, puisque les hommes de Yannick Bru ne se sont pas qualifiés pour les phases finales du Top 14 et ont vu le Stade Toulousain soulever un quatrième Bouclier de Brennus consécutif.

C'est une fin de saison assez particulière qu'ont dû vivre les supporters Bordelo-bèglais. Pour la deuxième fois consécutive, leur club a en effet remporté la Champions Cup, ce qui est un immense exploit réalisé par très peu d'équipe dans l'histoire. Tout cela d'ailleurs avec un jeu offensif plaisant et des records de points. Mais il a tout de même manqué quelque chose à l'UBB...

A Bordeaux, on prépare la nouvelle saison Finalistes des deux dernières éditions, Matthieu Jalibert et ses coéquipiers n'ont en effet pas participé aux phases finales du Top 14. Une véritable catastrophe, quand on connait le niveau de cette équipe. C'est pour cela que Yannick Bru et son staff vont sans aucun doute avoir à cœur de ne pas commettre la même erreur et d'attaquer de la meilleure manière le Championnat. Et ça va commencer très fort avec la réception du Racing 92 lors de la 1ere journée le 5 septembre prochain, avant d'aller affronter le Stade Toulousain chez lui, le week-end suivant.