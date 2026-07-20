XV de France : Romain Ntamack s'en prend aux journalistes sur un sujet qui a fait polémique !

Axel Cornic

Le Nations Championship terminé, avec un bilan de deux victoires pour une courte défaite en Nouvelle-Zélande, Romain Ntamack s'est confié dans un entretien accordé à L'Equipe. Et l'ouvreur du XV de France et du Stade Toulousain a évidemment parlé de l'un des sujets les plus chauds du moment.

Considéré comme deux des meilleurs ouvreurs de la planète, Matthieu Jalibert et Romain Ntamack peuvent jouer ensemble. C'est l'enseignement principal des trois matchs de ce mois de juillet, avec le premier qui a réussi parfaitement sa reconversion en 15. De quoi donner quelques idées à Fabien Galthié, à un an de la Coupe du monde 2027.

« Je suis très content d'avoir fait deux matches avec Matthieu, deux très bons matches » C'est surtout validé totalement par l'un des acteurs principaux de cette histoire, puisque Ntamack assure avoir pris son pied aux côtés de Jalibert. « Ça s'est fait naturellement avec Matthieu, on s'entend très bien sur le terrain et en dehors. Quand on joue avec des mecs qui aiment jouer au rugby, que ce soit avec lui ou Thomas (Ramos), c'est quand même facile de trouver les repères. Je suis très content d'avoir fait deux matches avec Matthieu, deux très bons matches. Si ça peut donner des options au staff pour la suite, ce n'est que du bonus » a expliqué l'ouvreur du Stade Toulousain, dans les colonnes de L'Equipe.