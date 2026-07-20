Transferts - UBB : Le clan Bielle-Biarrey vend la mèche pour son avenir !

Pierrick Levallet

Depuis plusieurs semaines maintenant, l’UBB négocie une prolongation de contrat avec Louis Bielle-Biarrey. Le club bordelais souhaite absolument conserver son phénomène de 23 ans et continue donc de discuter avec ses représentants. L’agent de l’ailier du XV de France semble d’ailleurs avoir vendu la mèche concernant l’avenir de son client.

Cela fait maintenant quelques semaines que l’UBB a entamé les négociations pour la prolongation de Louis Bielle-Biarrey. L’ailier de 23 ans est présenté comme le nouveau phénomène du rugby français, et le club bordelais refuse de le perdre. Les Unionistes travaillent donc sur ce dossier et ont déjà transmis une offre à l’international français. Cette proposition a toutefois été repoussée par le joueur. L’agent de LBB s’est toutefois montré optimiste concernant une éventuelle extension de contrat en Gironde.

«L’avenir de Louis doit s’écrire à l’UBB !» « Je crois que c’est un secret de polichinelle. Aujourd’hui, il y a une réelle envie de président Laurent Marti et de l’UBB de prolonger Louis (Bielle-Biarrey). Les discussions ont en effet pris un peu de temps. Mais Louis n’a pas caché son envie de rester à Bordeaux. L’avenir de Louis doit s’écrire à l’UBB ! » a expliqué Jérôme Chabran dans les colonnes de Rugbyrama récemment.