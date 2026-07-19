XV de France : «C'est le seul qui peut se permettre d'aller à Saint-Tropez», l'énorme punchline sur l'absence d'Antoine Dupont

Axel Cornic

Forfait à cause d'une lésion au mollet, Antoine Dupont n'a pas participé à la première partie du Nations Championship, avec le XV de France qui est allé gagner en Australie et au Japon, perdant d'une courte tête en Nouvelle-Zélande. Mais ne pensez surtout pas que le demi de mêlée de 29 ans a perdu des points, à un an de la Coupe du monde 2027.

Ce Nations Championship a permis à Fabien Galthié de faire une grande revue d'effectif. Plusieurs jours ont gagné des points lors des matchs du mois de juillet et on a également pu voir une nouvelle formule dans la rivalité entre Romain Ntamack et Matthieu Jalibert, avec ce dernier qui a glissé à l'arrière. Mais pas de traces d'Antoine Dupont, qui est resté en France.

Le XV de France brille sans son capitaine Quelques jours seulement après la finale du Top 14 remportée avec le Stade Toulousain, il a en effet annoncé son forfait pour ce Nations Championship. Et ça n'a pas manqué de faire parler, avec ses absences à répétition en club et en sélection, qui commencent à agacer les supporters français. En l'absence d'Antoine Dupont, Maxime Lucu a pu confirmer son statut de cadre, récupérant d'ailleurs le rôle de capitaine. Mais ne pensez surtout pas que cela va pousser Fabien Galthié à opérer des changements à un an de la Coupe du monde 2027.