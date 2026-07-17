Le XV de France bouleverse l’agenda de TF1 : Un programme sera coupé en plein milieu !

Samedi matin, le XV de France disputera son troisième match dans le championnat des nations face au Japon. Une rencontre qui aura lieu à partir de 10H40, mais qui va forcer TF1 a bouleversé son antenne. La première chaîne de France sera dans l’obligation de ne diffuser que la première période de la rencontre entre l’Irlande et la Nouvelle-Zélande pour laisser la place aux Bleus. Explications.
Après avoir affronté la Nouvelle-Zélande et l’Australie, le XV de France va disputer samedi matin son troisième match dans le championnat des nations. Les hommes de Fabien Galthié vont défier le Japon à Tokyo à 10H40 heure française et la rencontre sera à suivre sur TF1. Un horaire peu habituel qui va forcer la première chaîne de France à prendre une décision peu banale.
Seulement la première période d’Irlande-Nouvelle-Zélande sera diffusée sur TF1
Samedi matin, il n’y a pas que le match du XV de France qui sera à suivre. En effet, dès 9H10 les téléspectateurs de TF1 pourront également regarder le choc entre l’Irlande et la Nouvelle-Zélande. Mais les deux rencontres se chevauchant d’un point de vue horaire, la première chaîne de France a fait le choix de ne diffuser que la première période de cette rencontre entre Irlandais et Néo-Zélandais puis de lancer son dispositif pour le match des Bleus avec le magazine présenté par Isabelle Ithurburu, puis les hymnes et enfin la présentation des équipes.
Le match en intégralité sur TF1+
Toutefois, il existe une solution pour les téléspectateurs souhaitant regarder en intégralité la rencontre entre l’Irlande et la Nouvelle-Zélande car le match sera à suivre en entier sur la plateforme de streaming TF1+. Un choc qui promet car les deux équipes arrivent en ayant gagné leurs deux premiers matchs. Les Irlandais sont venus à bout de l’Australie et du Japon et les All Blacks ont dominé la France et l’Italie.