Le XV de France bouleverse l’agenda de TF1 : Un programme sera coupé en plein milieu !

Alexis Brunet

Samedi matin, le XV de France disputera son troisième match dans le championnat des nations face au Japon. Une rencontre qui aura lieu à partir de 10H40, mais qui va forcer TF1 a bouleversé son antenne. La première chaîne de France sera dans l’obligation de ne diffuser que la première période de la rencontre entre l’Irlande et la Nouvelle-Zélande pour laisser la place aux Bleus. Explications.

Après avoir affronté la Nouvelle-Zélande et l’Australie, le XV de France va disputer samedi matin son troisième match dans le championnat des nations. Les hommes de Fabien Galthié vont défier le Japon à Tokyo à 10H40 heure française et la rencontre sera à suivre sur TF1. Un horaire peu habituel qui va forcer la première chaîne de France à prendre une décision peu banale.

Seulement la première période d’Irlande-Nouvelle-Zélande sera diffusée sur TF1 Samedi matin, il n’y a pas que le match du XV de France qui sera à suivre. En effet, dès 9H10 les téléspectateurs de TF1 pourront également regarder le choc entre l’Irlande et la Nouvelle-Zélande. Mais les deux rencontres se chevauchant d’un point de vue horaire, la première chaîne de France a fait le choix de ne diffuser que la première période de cette rencontre entre Irlandais et Néo-Zélandais puis de lancer son dispositif pour le match des Bleus avec le magazine présenté par Isabelle Ithurburu, puis les hymnes et enfin la présentation des équipes.