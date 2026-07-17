XV de France : «Il ne m'a plus jamais invité», les retrouvailles spéciales pour Fabien Galthié

Axel Cornic

Considéré comme une nation mineure du rugby international en dépit de ses énormes progrès, le Japon est à priori l'adversaire le plus abordable pour le XV de France. Mais cette rencontre du Nations Championship sera surtout spéciale pour Fabien Galthié, qui retrouvera une vieille connaissance.

Après une courte défaite en Nouvelle-Zélande (34-32) et une large victoire en Australie (48-33), le XV de France va aller au Japon pour son dernier match de cette première partie du Nations Championship. Un match qui devrait être à la portée des Français, qui se méfient tout de même des Brave Blossoms.

« Avant, il m'invitait au camp d'entraînement, mais après... » Car à leur tête il y a tout de même un certain Eddie Jones, considéré comme l'un des plus grands tacticiens du rugby... que Fabien Galthié connait d'ailleurs très bien ! « Eddie Jones doit entraîner au plus haut niveau depuis au moins vingt-six ans. Il a pris l'équipe d'Australie quand j'étais au Stade français. Souvent, il m'invitait à ses camps d'entraînement. Je suivais la semaine des Wallabies à Paris. Quand il a entraîné l'Angleterre (2015-2022), il m'invitait au camp d'entraînement des Anglais. Je suivais aussi leur préparation... tant que je n'étais pas sélectionneur. Après, il ne m'a plus jamais invité (sourire) » a expliqué le sélectionneur du XV de France.