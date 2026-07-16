Antoine Dupont a métamorphosé un joueur du Stade Toulousain : «Il est revenu avec de la faim»

Alors que le XV de France affronte le Japon samedi, Eddie Jones le sélectionneur des Brave Blossoms s'est prononcé sur l'évolution du rugby nippon. Il s'attarde notamment sur la progression de son demi-de-mêlée Naoto Saito qui a pris une nouvelle dimension au contact d'Antoine Dupont au Stade Toulousain.
Samedi, le XV de France affrontera le Japon, l'occasion pour le demi-de-mêlée nippon Naoto Saito de croiser plusieurs de ses coéquipiers du Stade Toulousain. En effet, depuis 2021, il évolue aux côtés d'Antoine Dupont ce qui lui a permis de progresser à très grande vitesse. Une aubaine pour le Japon qui profite du fait que son numéro 9 évolue dans l'un des meilleurs clubs du monde. Le sélectionneur des Brave Blossoms, Eddie Jones salue l'évolution de Naoto Saito qui profite de s'entraîner au quotidien aux côtés d'Antoine Dupont, l'un des tous meilleurs joueurs du monde à son pste.
Eddie Jones s'enflamme pour Naoto Saito
« C'est comme s'il avait quitté le lycée pour aller dans la meilleure université et y étudier pendant quatre ans pour obtenir un master. Aujourd'hui, Naoto est en route pour son doctorat. Bosser aux côtés d'un joueur tel qu'Antoine Dupont lui a ouvert des horizons, fait comprendre quelle dimension il pouvait atteindre », s'enflamme-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE, avant d'en rajouter une couche.
«Bosser aux côtés d'un joueur tel qu'Antoine Dupont lui a ouvert des horizons»
« Plus jeune, j'ai eu le privilège de jouer aux côtés de Mark Ella - 25 sélections avec l'Australie entre 1980 et 1984 - qui fut le meilleur demi d'ouverture que le monde ait connu. Il m'a donné un sens de l'exigence en deçà duquel je refuse de descendre. Saito est revenu avec de la faim, de l'envie et le sentiment qu'il n'y a pas de limite à ce qu'il peut accomplir. Il a un impact énorme sur le groupe parce qu'il est l'un des rares Japonais à être parti à l'étranger ces 15 dernières années », ajoute Eddie Jones.