Antoine Dupont a métamorphosé un joueur du Stade Toulousain : «Il est revenu avec de la faim»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le XV de France affronte le Japon samedi, Eddie Jones le sélectionneur des Brave Blossoms s'est prononcé sur l'évolution du rugby nippon. Il s'attarde notamment sur la progression de son demi-de-mêlée Naoto Saito qui a pris une nouvelle dimension au contact d'Antoine Dupont au Stade Toulousain.

Samedi, le XV de France affrontera le Japon, l'occasion pour le demi-de-mêlée nippon Naoto Saito de croiser plusieurs de ses coéquipiers du Stade Toulousain. En effet, depuis 2021, il évolue aux côtés d'Antoine Dupont ce qui lui a permis de progresser à très grande vitesse. Une aubaine pour le Japon qui profite du fait que son numéro 9 évolue dans l'un des meilleurs clubs du monde. Le sélectionneur des Brave Blossoms, Eddie Jones salue l'évolution de Naoto Saito qui profite de s'entraîner au quotidien aux côtés d'Antoine Dupont, l'un des tous meilleurs joueurs du monde à son pste.

Eddie Jones s'enflamme pour Naoto Saito « C'est comme s'il avait quitté le lycée pour aller dans la meilleure université et y étudier pendant quatre ans pour obtenir un master. Aujourd'hui, Naoto est en route pour son doctorat. Bosser aux côtés d'un joueur tel qu'Antoine Dupont lui a ouvert des horizons, fait comprendre quelle dimension il pouvait atteindre », s'enflamme-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE, avant d'en rajouter une couche.