XV de France : Le sujet très sensible évoqué par Fabien Galthié devant la presse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le XV de France affrontera le Japon à Tokyo samedi (10h40 heure française) dans le cadre de sa grande tournée estivale à l'étranger, Fabien Galthié a appris que cette rencontre serait arbitrée par le fameux Ben O'Keeffe, ce même arbitre néo-zélandais qui avait dirigé le quart de finale de Coupe du monde perdu face à l'Afrique du Sud en 2023. Et l'entraîneur des Bleus a préféré sauver la face sur cet sujet sensible...

Son nom va forcément rappeler quelque chose aux amateurs de rugby et du XV de France : Ben O'Keeffe. Il s'agit de l'arbitre néo-zélandais qui avait arbitré il y a trois ans le quart de finale de Coupe du monde perdu face à l'Afrique du Sud (28-29), avec des décisions qui avaient fait polémique. Une plaie restée ouverte, et les retrouvailles avec l'homme au sifflet sont imminentes puisque c'est précisément lui qui arbitrera la rencontre des Bleus samedi à Tokyo, contre le Japon : « On perd ce match pour des raisons rugbystiques mais aussi des décisions arbitrales... », avait lâché Fabien Galthié à son sujet en 2023 après l'élimination au Mondial, et l'entraîneur du XV de France a été interrogé jeudi en conférence de presse sur Ben O'Keeffe.

« Je ne vois pas de quoi vous voulez parler » Fabien Galthié a préféré évoquer ce sujet sensible avec humour et détachement : « Je n'y avais même pas pensé. Joel Jutge (le patron de l'arbitrage mondial) m'avait appelé après le Tournoi des Six Nations pour me dire que Ben O'Keeffe serait notre arbitre face au Japon. Je lui ai dit "c'est votre décision". Je n'ai aucun problème avec Ben O'Keeffe. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler (sourire) », s'est contenté de répondre l'entraîneur du XV de France devant les médias.