XV de France - Un grand coach étranger pour remplacer Fabien Galthié ? : «Il ne faut jamais dire jamais»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Présent à la tête du XV de France depuis 2019, Fabien Galthié n'est pas éternel et sera un jour remplacer par un nouveau profil chez les Bleus. Joe Schmidt, l'actuel coach de l'Australie et qui dispose d'une très grande expérience internationale, a évoqué son avenir alors qu'il quittera les Wallabies prochainement, et il n'exclut pas de venir un jour entraîner le XV de France...

Ancien sélectionneur de l'Irlande entre 2013 et 2019 puis de la Nouvelle-Zélande (2022-2023), Joe Schmidt est à la tête de la sélection australienne depuis 2024. Une fonction qu'il quittera prochainement, après son dernier match contre l'Italie samedi prochain. Le coach néo-zélandais doit en effet impérativement prendre du temps pour sa famille et aider son épouse à s'occuper de son fils Luke, 23 ans, souffrant de graves crises d’épilepsie. Et pourtant, l'appel du rugby semble toujours plus fort chez Schmidt, qui n'exclut pas de venir entraîner le XV de France à l'avenir.

« J'ai demandé à quitter les Wallabies » Interrogé par le Midi Olympique, l'entraîneur de l'Australie évoque son départ des Wallabies : « Ce sont des raisons familiales. Mon fils de 23 ans est malade et souffre de graves crises d’épilepsie. Il vit avec mon épouse Kellie à Taupo, en Nouvelle-Zélande. Et moi, pour le boulot, je devais être à Sydney, à Brisbane… Je manquais donc de temps pour bien faire le job. En février 2025, j’ai alors demandé à quitter les Wallabies, ce qui aurait dû être le cas après la tournée des Lions britanniques l’été dernier. Mais la fédération a choisi Les Kiss pour me remplacer et il n’était pas disponible pour prendre le poste tout de suite. Donc voilà… Je suis encore là », confie Joe Schmidt avant d'enchaîner sur le XV de France.