Stade Toulousain : Antoine Dupont recadré par un coéquipier, «laisse-moi…»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le Stade Toulousain a remporté un nouveau titre en Top 14 le 28 juin dernier en dominant Montpellier au Stade de France, mais cette rencontre a été tendue à plus d’un titre pour Antoine Dupont et ses coéquipiers. Peato Mauvaka raconte notamment comment il a envoyé valser Dupont au moment de son essai…

Scène assez improbable le 28 juin dernier au Stade de France, en pleine finale de Top 14 entre le Stade Toulousain et Montpellier (28-20 score final). À la 7e minute de la rencontre, le talonneur toulousain Peato Mauvaka a inscrit un essai en faveur de son équipe, le tout premier de cette rencontre tendue. Et dans un entretien accordé au Midi Olympique, il évoque la réaction plutôt inattendue d’Antoine Dupont au moment où il s’apprête à applatir le ballon derrière la ligne.

« Sois content que je marque » Peato Mauvaka n’a pas franchement eu l’air d’apprécier sur le moment les reproches formulées par Antoine Dupont et il lui a fait savoir : « J’entends qu’Antoine me crie dessus seulement une fois que je suis en l’air pour plonger. Et je comprends qu’il me dit d’aller entre les poteaux. Mais trop tard (rires). Je lui ai dit : "Laisse-moi juste marquer. Je n’ai pas trop l’habitude de marquer comme ça. Et sois content que je marque, quoi." », confie le talonneur du Stade Toulousain.