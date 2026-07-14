Stade Toulousain : Antoine Dupont recadré par un coéquipier, «laisse-moi…»

Le Stade Toulousain a remporté un nouveau titre en Top 14 le 28 juin dernier en dominant Montpellier au Stade de France, mais cette rencontre a été tendue à plus d’un titre pour Antoine Dupont et ses coéquipiers. Peato Mauvaka raconte notamment comment il a envoyé valser Dupont au moment de son essai…
Scène assez improbable le 28 juin dernier au Stade de France, en pleine finale de Top 14 entre le Stade Toulousain et Montpellier (28-20 score final). À la 7e minute de la rencontre, le talonneur toulousain Peato Mauvaka a inscrit un essai en faveur de son équipe, le tout premier de cette rencontre tendue. Et dans un entretien accordé au Midi Olympique, il évoque la réaction plutôt inattendue d’Antoine Dupont au moment où il s’apprête à applatir le ballon derrière la ligne.
« Sois content que je marque »
Peato Mauvaka n’a pas franchement eu l’air d’apprécier sur le moment les reproches formulées par Antoine Dupont et il lui a fait savoir : « J’entends qu’Antoine me crie dessus seulement une fois que je suis en l’air pour plonger. Et je comprends qu’il me dit d’aller entre les poteaux. Mais trop tard (rires). Je lui ai dit : "Laisse-moi juste marquer. Je n’ai pas trop l’habitude de marquer comme ça. Et sois content que je marque, quoi." », confie le talonneur du Stade Toulousain.
« Je ne me suis pas rendu compte sur le coup »
« Chambrer ? Mais comment peut-on chambrer quelqu’un qui fait un truc comme ça ? (il éclate de rire) En fait, je ne me suis pas trop rendu compte de ce que je faisais sur le coup. J’étais dans ma bulle. J’ai toujours pensé que sur un match à gros enjeu, tu avais besoin d’une bonne action, d’une bonne mêlée, d’une bonne touche pour te mettre dans le match. Bah voilà, moi, c’était cet essai. C’est un kiff, quand même. Mais je l’ai ressenti après car tout le monde m’en a parlé et vous m’en parlez encore. Sur le coup, je ne m’en rends pas trop compte. En revanche, je me suis dit : "Putain, les ailiers qui marquent tout le temps des essais comme ça…" Ils sont bien, hein (rires) », poursuit Peato Mauvaka sur cet essai inscrit en finale de Top 14 qui restera donc gravé dans sa mémoire.