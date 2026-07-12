Antoine Dupont confirme une tension au Stade de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Opposé à Montpellier le 28 juin dernier en finale de Top 14 au Stade de France, le Stade Toulousain d'Antoine Dupont a remporté son quatrième titre consécutif dans cette compétition, au terme d'une rencontre tendue. Et le demi de mêlée du XV de France a d'ailleurs lui-même confirmé après le match une certaine tension dans le vestiaire toulousain...

Et de quatre pour le Stade Toulousain ! Les hommes d'Ugo Mola ont raflé le 28 juin dernier leur quatrième titre de rang en Top 14, le sixième en sept saisons. Antoine Dupont et ses coéquipiers sont donc finalement venus à bout de Montpellier (28-20 score final) dans un contexte délicat, tant au niveau du scénario de la rencontre qu'avec les conditions météorologiques particulières avec un orage qui avait interrompu le match durant une dizaine de minutes au Stade de France. Et il semblerait même que cette soirée, qui s'est bien terminée pour Toulouse, ait également été marquée par une certaine tension en interne...

Dupont confirme une certaine tension C'est en tout cas ce qu'a déclaré Antoine Dupont à Ouest-France après cette finale de Top 14 contre Montpellier : « On nous a senti tendus à la fin du match ? Ils remontaient au score et nous avons voulu gérer notre avance. On a peut-être un peu trop géré et oublié de jouer, mais ça s’est bien terminé. Si l’orage nous a perturbés ? Non, pas plus que ça. On ne savait pas trop où on mettait les pieds, mais elle a été courte. On avait peur que ça dure longtemps, comme lors de France-Irak à la Coupe du monde de foot. Au final, ça leur a presque plus bénéficié qu’à nous, vu la fin du match », a indiqué le demi de mêlée du Stade Toulousain.