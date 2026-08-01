Entre procédures judiciaires et bataille aux enchères avec le Real Madrid : Romain Molina révèle les dessous du transfert de Yan Diomandé qui a fait enrager le PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Yan Diomandé au Real Madrid, ce n'est pas encore fait. Et pourtant, le joueur est d'accord et le club merengue semble se trouver dans la dernière ligne droite d'une opération difficile à cause de procédures judiciaires liées à des agences et aux aspirations à la fois de Roc Nation et de Leipzig. Le journaliste Romain Molina a fait d'importantes révélations sur sa chaîne YouTube. Explications.

C'est le feuilleton du moment. Pendant plusieurs semaines, le PSG semblait se rapprocher du transfert de Yan Diomandé pour lequel le président Nasser Al-Khelaïfi en personne a travaillé auprès du PDG du RB Leipzig, club de l'international ivoirien de 19 ans qui a vécu sa première Coupe du monde sur le sol américain en juin dernier avec une élimination en 1/16ème de finale contre la Norvège (1-2). Pressenti au Paris Saint-Germain, Yan Diomandé a vu les Parisiens se retirer du dossier en raison de son retournement de veste malgré l'accord passé avec le PSG pour rejoindre le Real Madrid.

«Il y a une procédure en cours liée aux droits d'images» Un dossier qui traîne en longueur et qui est bien plus complexe qu'il n'y paraît pour diverses raisons et notamment contractuelles. Yan Diomandé est représenté par la filiale britannique de Roc Nation qui a hérité d'une partie de ses droits. Un mic mac révélé par le journaliste Romain Molina. « C'est la filiale du Royaume-Uni de Roc Nation qui le signe. Mais ils ne font pas le nettoyage. Dans un monde normal, tu te dis "il y a déjà des contrats en cours, on risque des pénalités, des millions d'euros et ça peut entraîner une sanction pour le joueur", et bien tu nettoies, tu mets en place un accord. Non, rien. Et là, les procédures vont commencer avec les premiers agents et Rainbow qui eux, ont un contrat de droits à l'image. La société qui avait été montée, c'est Yan Diomandé le propriétaire. Il récupère 60% de droits d'images, 30% pour Rainbow et 10% pour Désiré Bamba qui est partout. Cette société de droits d'images a un contrat et attaque. Ensuite il y a des pourparlers avec Roc Nation et puis rien ne se passe. Il y a une procédure en cours liée aux droits d'images. Les contrats ne sont pas respectés aujourd'hui. La société de Max-Gradel fait valoir ses droits et attaque au Tribunal Arbitral du Sport ».

«Ils ne peuvent pas dire au joueur qu'ils ont fait n'importe quoi dans son dos» Sur sa chaîne YouTube, Romain Molina a expliqué le souci qui s'est présenté aux agents de Yan Diomandé pour un éventuel transfert en Premier League. Légalement parlant, les commissions pouvaient être gelées, ce qui a évincé Liverpool et Manchester City de la course à la signature de l'Ivoirien et posé problème pour une éventuelle bataille aux enchères au vu du pouvoir d'achat colossal de l'élite du football anglais laissant aux agents deux uniques solutions : le PSG et le Real Madrid. « Le contrat est enregistré à la Fédération anglaise de football. Or quand il y a un litige comme ça, on sait que la Fédération anglaise peut provoquer un gel des commissions. Roc Nation UK se rend compte au bout d'un moment avait bien prolongé et que rien n'avait été nettoyé. Tout à coup, changement de programme. Du jour au lendemain, Liverpool et Manchester City, ce n'est plus une priorité parce que s'ils emmènent Yan Diomandé là-bas, les commissions risquent d'être gelées voire de ne rien toucher. Ils ne peuvent pas dire au joueur qu'ils ont fait n'importe quoi dans son dos et donc il est impossible pour le joueur d'aller en Premier League à cause de ça. Qui dit impossible d'aller en Premier League dit que le prix doit baisser. Et vu que Roc Nation ne veut pas dire ça, ils essaient de faire intervenir les deux acteurs qui peuvent continuer à surpayer : le Paris Saint-Germain et le Real Madrid ».

«Nasser Al-Khelaïfi prend le dossier en main et prend une veste» Conscient des procédures judiciaires entourant les contrats de Yan Diomandé, le PSG s'était un temps engagé à les régler en parallèle de leur offre de transfert proposée au RB Leipzig qui devait finir par faire mouche grâce aux bonnes relations entre le président Nasser Al-Khelaïfi et le PDG du club allemand. Il n'en a rien été et le prix réclamé a été jugé trop élevé par les décideurs parisiens qui ont fini par se retirer. « Roc Nation assure à Leipzig qu'ils vont prendre plein d'argent. Le Paris Saint-Germain a pris peur des demandes. On parle de quasiment 20M€ entre la prime à la signature et les commissions. De la folie, et en plus de ça, Leipzig veut toucher le pactole. Luis Campos a dit qu'il y avait trop de mic mac. A un moment donné au PSG il se sont dits qu'il y avait trop de procédures en cours. Le PSG fait une offre à Leipzig en disant : "on va payer pour régler le souci avec la société de Gradel en passant par Leipzig". Nasser Al-Khelaïfi prend le dossier en main en disant connaître le PDG de Leipzig pour faire baisser le prix, il prend une veste. C'est aussi pour ça que le PSG est énervé ».