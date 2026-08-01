XV de France - Matthieu Jalibert a tout changé : Romain Ntamack doit-il s’inquiéter pour sa place à un an de la Coupe du monde ?

Pierrick Levallet

À un an de la Coupe du monde 2027, Fabien Galthié va devoir faire des choix au XV de France. Le sélectionneur des Bleus doit notamment trancher entre Romain Ntamack et Matthieu Jalibert. Ce dernier s’est montré intéressant avec la sélection tricolore. De quoi remettre la place du demi d’ouverture du Stade toulousain en cause ? À l’étranger, on milite en tout cas pour voir plus souvent son homologue de l’UBB.

Quelques questions se posent à Fabien Galthié à un an de la Coupe du monde 2027. Matthieu Jalibert est notamment en train de bousculer la hiérarchie au XV de France. Après un Tournoi des VI Nations très convaincant, le demi d’ouverture de l’UBB s’est montré à son avantage pendant le Championnat des nations en qualité d’arrière cet été. Le sélectionneur des Bleus devra donc trancher pour le joueur de 27 ans. À l’étranger, on pense en tout cas qu’il peut inquiéter Romain Ntamack pour sa place de titulaire dans le groupe tricolore.

«Matthieu Jalibert fait partie de ceux qui ont changé la manière traditionnelle de jouer» « Il est en pleine forme avec un jeu très complet. Cette saison est celle de la maturité pour lui. Il est extrêmement influent. J'aime la façon dont il attaque la ligne, ses courses, sa synergie... Pour moi il incarne parfaitement cette étincelle française. En ce moment c'est une valeur sûre. Il provoque la réussite de l'équipe. Aujourd'hui, l'ouvreur doit être une menace et ne doit pas juste distribuer le jeu. Matthieu Jalibert fait partie de ceux qui ont changé la manière traditionnelle de jouer » a ainsi expliqué Ben Youngs dans le podcast For the love of rugby.

«C'est mon joueur préféré en ce moment» L’ancien demi de mêlée anglais n’est pas le seul à être tombé sous le charme de Matthieu Jalibert. Anthony Watson est également fan du demi d’ouverture de l’UBB. « Il est dévastateur ballon en main. C'est un gars qui n'a pas peur du contact et qui gagnera ses mètres d'une façon ou d'une autre. C'est mon joueur préféré en ce moment » l’ex-joueur des Leicester Tigers. La cote de Matthieu Jalibert à l’étranger est en tout cas en train de grimper en flèche, ce qui pourrait inciter Fabien Galthié à revoir ses plans à un an de la Coupe du monde 2027 en Australie.