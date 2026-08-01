F1 : Comme Antoine Griezmann et Damian Penaud, Lewis Hamilton se lance dans le business des cartes à collectionner !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lewis Hamilton se bat cette saison à chaque Grand Prix de Formule 1 avec l'espoir de remporter des courses et pourquoi pas un huitième championnat du monde. A coté de cette vocation qui est la F1, le Britannique a une passion prononcée pour les cartes à collectionner. Au point où il a récemment ouvert une boutique à Francfort qui n'est que la première pierre de son projet international qu'il a commenté pendant cette trêve estivale de la saison de Formule 1.

« Salut tout le monde, je rachète vos anciennes collections de cartes Pokémon, n'hésitez pas à m'envoyer un message. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de la collection ». Voici le message que le centre de l'Union Bordeaux Bègles Damian Penaud publiait sur son compte Instagram il y a quelques mois. Les cartes Pokémon prennent de la valeur chaque année au point d'en devenir un véritable business lucratif. Un marché en plein essor auquel plusieurs personnalités du monde du sport ont décidé d'intégrer.

Damian Penaud a la passion de Pokémon, Antoine Griezmann a celle des sports US avec les Grizi Cards à Madrid C'est notamment le cas d'Antoine Griezmann. Quand bien même le champion du monde 2018 a quitté la capitale espagnole cet été pour son transfert de l'Atletico de Madrid vers le Orlando FC en Major League Soccer, il a inauguré sa boutique Grizi Cards au printemps dernier dans le quartier de la Salamanca. Contrairement à Damian Penaud, ce n'est pas pour collectionner les cartes Pokémon. La passion de Griezmann réside dans les pièces rares dans le milieu du sport américain que ce soit la NBA, la NFL ou la NBL. « Depuis toujours, je suis passionné par le sport et les cartes à collectionner. J’ai grandi avec les cartes de foot, puis la passion s’est élargie à la NBA, la NFL, le base-ball et plus largement à tout l’univers du hobby. Ouvrir des packs, découvrir des pépites, tomber sur une signature ou un rookie, c’est un plaisir qui ne m’a jamais quitté ».

Au tour de Lewis Hamilton de se lancer dans le business avec Card Culture à Francfort ! Après Damian Penaud, Lewis Hamilton a sa petite madeleine de Proust avec Pokémon. Le phénomène animé japonais est toujours dans l'actualité avec les jeux vidéos et les cartes à collectionner. Une passion qui anime encore à ce jour Hamilton au point de lui aussi ouvrir un magasin à Francfort. Le septuple champion du monde de Formule 1 a profité de cette coupure estivale dans la saison de F1 pour inaugurer cette boutique. Dans des propos rapportés par Nextgen-auto, le Britannique a annonce le début d'un grand business à l'échelle internationale. Francfort n'est que la première pierre de l'édifice. « Avec Card Culture, je pense que nous avons une formidable opportunité d’exploiter la culture des cartes à collectionner d’une manière que personne n’a encore réussie à faire. Je me souviens d’être à l’école et de l’excitation que procurait l’ouverture de paquets de cartes. C’était une petite communauté, mais nous étions tous réunis par notre passion du sport et des cartes. Il existe plus d’un millier de magasins aux États-Unis, alors que dans le reste du monde, il n’y en a qu’une infime partie ».