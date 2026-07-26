C'est la dernière du Tour de France 2026 : L'amertume de Paul Seixas à l'approche de l'arrivée aux Champs-Élysées!

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C'est parti. Depuis quelques minutes, les coureurs se sont élancés pour la dernière étape du Tour de France dans les rues parisiennes avant de franchir la ligne d'arrivée aux Champs-Élysées. Une der qui aurait pu être encore plus belle pour Paul Seixas qui va mettre un point final à sa première Grande Boucle à seulement 19 ans. Amer, mais fier de ses performances, le coureur de Decathlon CMA CGM a vidé son sac.

Ce dimanche 26 juillet marque la fin de cette 113ème édition du Tour de France avec une étape, la 21ème de cette Grande Boucle, de 88 kilomètres qui se terminera comme chaque année sur les Champs-Élysées. Un parcours bien différent de celui de samedi en montagne entre Le Bourg d'Oisans et l'Alpe d'Huez. Dans la capitale, il y aura trois dénivelés à négocier avec la Côte de la Butte Montmartre. Une dernière étape qui génère un sentiment d'amertume chez Paul Seixas qui se sera battu pour une place sur le podium avec Isaac del Toro jusqu'à samedi pour sa première participation au Tour de France du haut de ses 19 ans.

«C'est forcément un peu en deça de mes ambitions sur la dernière étape» Avant cette der' à Paris, Paul Seixas s'est arrêté un moment devant le micro de RMC Sport en reconnaissant avoir signé une très belle performance pendant ces trois semaines de compétition quand bien même il s'attendait à ne pas échouer au pied du podium au fil de la Grande Boucle. « C'est un très bon bilan. On ne savait pas trop ce qui allait pouvoir se passer sur trois semaines et aujourd'hui on a tout mis en place pour que tout se passe bien. Il y a eu très peu de chutes pour l'équipe, quasiment aucune. On est arrivés avec huit mecs sains et saufs à l'arrivée et en forme. Ils ont fait un énorme travail pour que je sois le mieux placé à la fin. J'ai pu batailler pour le podium jusqu'à l'arrivée et je pense que c'est quand même déjà une belle réussite. C'est forcément un peu en deça de mes ambitions sur la dernière étape mais forcément on ne peut pas toujours réussir et ça me rendra plus fort pour la suite ».

«J'ai appris que j'étais capable de tenir le coup physiquement et nerveusement» La jeune pépite de Decathlon CMA CGM Team a tout de même relativisé, tenant à souligner les leçons tirées de cette première expérience inoubliable sur les routes françaises. « J'ai appris que sur trois semaines, c'était vraiment une course différente, le Tour aussi, il y a beaucoup de monde. Il faut gérer beaucoup plus de choses que sur les autres courses. Mais j'ai appris aussi que j'en étais capable, que j'étais capable de tenir le coup physiquement et nerveusement. Et de finir plutôt bien. Je pense que c'est très positif, que ça peut me donner de la caisse pour la suite, mais aussi beaucoup d'expérience et beaucoup de maturité ».