«Aucun coureur n'a fait ça avant lui» : Paul Seixas a impressionné son équipe sur le Tour de France

Pour cette avant-dernière étape de ce Tour de France 2026, Paul Seixas a laissé échapper le podium. Le coureur de 19 ans terminera à la quatrième place, mais cela n’a pas manqué d’impressionner son équipe. Chez Decathlon CMA CGM, on est stupéfait par le résultat du jeune talent français pour sa première fois sur le Tour.

Paul Seixas ne montra pas sur le podium cette année sur le Tour de France . Le coureur de 19 ans a laissé échapper la troisième place à l’issue de l’avant-dernière étape ce samedi et terminera donc quatrième. Un tel résultat pour une première sur le Tour n’a d’ailleurs pas manqué d’impressionner chez Decathlon CMA CGM . Aurélien Paret-Peintre s’est notamment montré stupéfait par la course de son coéquipier.

« C'était une étape difficile. On était bien en position dans le Galibier. C'est sûrement pour ça que Pogacar a accéléré. On avait un joli surnombre. On voulait essayer des choses pour que Paul puisse monter sur le podium. Ça s'est fait à la jambe. 4e du Tour, c'est exceptionnel. C'est un super Tour pour Paul, c'est une belle performance pour l'équipe » a-t-il expliqué dans des propos rapportés par RMC Sport.

«C'est juste extraordinaire»

Même au sein de la direction de Decathlon CMA CGM, on est époustouflé par Paul Seixas. « Ce que je retiens ? Sans hésitation, la quatrième place [de Paul Seixas], c'est clair qu'il a trois semaines de ça, on aurait eu du mal à imaginer un top 5 pour Paul pour son premier grand tour et son premier Tour de France évidemment. Donc on a beaucoup de fierté même si sur cette dernière étape à l'Alpe d'Huez, on savait depuis le début qu'elle était monstrueuse avec le dénivelé. Il en a manqué. On a essayé, c'est ce qu'on avait dit ce matin, de ne avoir de regrets. Les sensations de Paul étaient correctes, sans qu'elles soient vraiment exceptionnelles. On a malgré tout essayé avec Nicolas Prod'homme et Riccitello de mettre un petit peu la pression sur Del Toro.

On ne voulait pas avoir de regrets, on savait qu'on avait quand même une petite marge sur Martinez. On a fait le maximum. Malheureusement, Paul n’a pas pu suivre le rythme. Je retiens cette bataille collective autour de durant ces trois semaines qui a été juste impressionnant encore aujourd'hui. Il y a une 10e place, une 4e place au classement général. C'est vraiment exceptionnel. La course a été d'une intensité assez folle durant trois semaines. La canicule, la vitesse, c'était juste incroyable. Pouvoir résister durant cette étape, c'était aussi l'un des objectifs. Mission accomplie. Il n'y a rien de tel que de lutter avec les meilleurs. On a lutté aujourd'hui jusqu'à la 20e étape pour jouer le podium. C'est juste extraordinaire. Il ne faut pas oublier, je le répète et je le répétais souvent durant ces trois semaines. C'est un garçon qui découvre un grand tour, qui découvre le Tour de France et qui n'a que 19 ans. C'est juste extraordinaire. Aucun coureur n'a fait ça avant lui. Voilà, il n'y a que des sourires à avoir, que de la satisfaction à avoir. L'équipe, individuellement et collectivement, a fait un grand Tour » a confié Julien Jurdie, directeur sportif de Decathlon CMA CGM.