LeBron James est «peut-être raciste» : L'accusation de Donald Trump après l'annonce du transfert de la star de la NBA aux Philadelphie Sixers !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C'était la décision que les fans de LeBron James attendaient avec impatience. Où est-ce que l'homme aux quatre bagues NBA allait poursuivre sa riche carrière ? Pour ses 24 et 25èmes saisons dans l'élite du basket américain, King James a choisi les Philadelphie Sixers. Une annonce qui a fait réagir Donald Trump pendant le gala de presse de Washington. Avec une sortie médiatique que personne n'a vu venir de la part du président des Etats-Unis.

Le 30 juin dernier, LeBron James et les Los Angeles Lakers annonçaient la fin de leur collaboration qui aura duré huit ans avec une bague de champion NBA raflée en 2020 dans la bulle d'Orlando en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. La quatrième de la carrière de l'ailier de 41 ans qui soufflera sa 42ème bougie le 30 décembre prochain. Une Last Dance de deux saisons pour James qui aura lieu à l'Est aux Philadelphie Sixers et non au Miami Heat.

«Conférence de presse de présentation de LeBron James», l'erreur du Miami Heat Pour rappel, la page YouTube de la franchise avait annoncé il y a quelques jours avant de supprimer sa publication qu'une conférence de presse aurait lieu le 27 juillet pour présenter LeBron James comme nouveau joueur du Heat, douze ans après son départ. « Le Miami Heat a publié par erreur sur leur chaîne YouTube un lien vers une diffusion en direct prévue pour le 27 juillet et intitulée "Conférence de presse de présentation de LeBron James ", selon Shams Charania. Le porte-parole de l'équipe a déclaré mardi que le service chargé des réseaux sociaux du club se préparait à l'éventualité de la signature de James et avait publié par inadvertance le lien sur la page YouTube de l'équipe. La publication a ensuite été supprimée ».

LeBron James rejoint la ville de l'amour fraternel Vendredi, LeBron James a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour officialiser sa signature aux Philadelphie Sixers, sa quatrième franchise après les Cleveland Cavaliers, le Miami Heat et les Los Angeles Lakers. Le gamin d'Akron a opté pour un contrat vétéran avec un salaire de 7,9M$ sur la période, soit une conversion à 6,9M€. Bien loin de ses 52,6M$ perçus par James aux Angelinos. Un contraste totalement dingue pour permettre au King d'éventuellement aller égaler le bilan des cinq bagues de champion NBA du regretté Kobe Bryant. « Je pensais que c'était fini quand la saison s'est terminée. Je n'étais pas prêt à l'annoncer, et je savais que j'avais besoin de temps pour vraiment décider, mais j'étais presque certain d'avoir joué mon dernier match. J'ai été honnête lors de cette dernière conférence de presse quand j'ai dit que j'avais besoin de me regarder en face et de décider si j'aimais encore ce jeu. J'aime toujours sincèrement ce jeu, et j'ai encore plus à donner. Les dernières semaines ont vraiment été spéciales. Je n'ai jamais pu ne pas savoir quoi faire et prendre le temps de simplement réfléchir. J'ai passé des mois incroyables avec toutes les personnes que j'aime, essayant de comprendre tout cela ».