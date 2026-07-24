Wembanyama est le premier français de l’histoire sur la jaquette du jeu NBA 2K : Voici la somme d’argent qu’il va toucher

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Victor Wembanyama (22 ans) est déjà un grand nom de la NBA. Certes, il n’a pas encore soulevé le trophée Larry O’Brien, mais a pris part aux Finales des derniers Play-Offs. Le tout, en ayant été sacré défenseur de l’année. Wemby sera mis à l’honneur sur la couverture internationale du jeu de NBA2K27 pour l’édition Standard. Une première pour un joueur tricolore. Un membre du roster des Minnesota Timberwolves a fait fuiter le montant des sommes perçues par Wembanyama et l’ensemble des joueurs de la ligue pour leur modélisation dans la simulation.

Défenseur de l’année et dans la course pour le titre de MVP de saison régulière que Shai Gilgeous-Alexander a finalement glané, Victor Wembanyama s’est hissé jusqu’au stade des Finales NBA pour ses premiers Play-Offs avec les San Antonio Spurs. Ses performances en ont choqué plus d’un la saison passée au point où la franchise 2K qui propose la simulation de basket en jeu vidéo la plus réputée sur le marché a choisi le pivot français de 22 ans et de 2 mètres 24 pour faire la couverture de NBA 2K27. Wemby succède donc à Gilgeous-Alexander, à Jayson Tatum, au regretté Kobe Bryant ou encore à Devin Booker.

«C'est un rêve devenu réalité pour moi» Le 4 septembre prochain, NBA2K27 sera disponible sur les Stores des consoles et en magasins. L’occasion pour Victor Wembanyama de voir sa tête partout. Ce qui est à l’instant T un rêve éveillé pour la star des Spurs qui a pris la parole à ce sujet. « Être le visage d'un jeu qui nourrit cette passion pour le ballon orange et dont les couvertures immortalisent les meilleurs de tous les temps, c'est un rêve devenu réalité pour moi ». Wembanyama sera sur l’édition Standard internationale. La couverture Deluxe sera occupée par la star de la WNBA Caitlin Clark et Derrick Rose sera sur l’édition Ultra.

Wemby est le premier français de l’histoire sur la jaquette internationale de 2K, 385 000$ pour Wemby et le reste de la ligue ? Victor Wembanyama sera le premier joueur français de l’histoire à apparaître sur la jaquette d’un jeu NBA2K à l’international. Pour 2K16, Tony Parker avait été la vedette de l’édition française. 11 ans plus tard, c’est au tour de Wemby d’être mondialement mis en valeur. Une reconnaissance qui en dit long sur sa notoriété et la place qui est la sienne dans le paysage de l’élite du basket américain pour sa quatrième saison seulement.