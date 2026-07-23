NBA - La scène lunaire sur YouTube : Le Miami Heat annonce le retour de LeBron James... par accident !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

LeBron James futur joueur du Miami Heat avec une conférence de presse de présentation programmée pour le 27 juillet prochain. Sur sa chaîne YouTube, la franchise floridienne a fait, par inadvertance, le teasing de la signature de LeBron James qui serait donc de retour douze ans après son départ. L'annonce a été supprimée, pimentant un peu plus le feuilleton autour de l'avenir de l'homme aux quatre bagues de champion.

Le 30 juin 2026 marquait la fin d'une ère pour LeBron James. Les Los Angeles Lakers et le principal concerné communiquaient sur la fin de leur collaboration entamée en 2018. Et à présent, l'heure est à la rédaction d'un nouveau voire ultime chapitre pour King James qui soufflera sa 42ème bougie le 30 décembre prochain. Un retour au Miami Heat , franchise qu'il a côtoyé pendant quatre saisons entre 2010 et 2014 et une réelle possibilité selon les dernières informations.

D'autant plus qu'un leak sur la page YouTube du Miami Heat a eu lieu cette semaine. Sur son compte X, Yahoo Sports est revenu sur cette publication assez dingue qui a été supprimée presque immédiatement. « Le Miami Heat a publié par erreur sur leur chaîne YouTube un lien vers une diffusion en direct prévue pour le 27 juillet et intitulée "Conférence de presse de présentation de LeBron James ", selon Shams Charania. Le porte-parole de l'équipe a déclaré mardi que le service chargé des réseaux sociaux du club se préparait à l'éventualité de la signature de James et avait publié par inadvertance le lien sur la page YouTube de l'équipe. La publication a ensuite été supprimée ».

«C'est son choix, et quand il aura pris sa décision, il l'annoncera»

Une maladresse qui en dit long sur l'avenir de LeBron James qui semble être plus proche que jamais d'évoluer aux côtés de Giannis Antetokounmpo au Miami Heat. Pour le podcast Game Over, son agent Rich Paul évoquait récemment la suite des opérations pour le quadruple champion NBA.

« Nous n'allons pas nous précipiter. C'est son choix, et quand il aura pris sa décision, il l'annoncera. Plusieurs personnes m'ont appelé pour me dire : "Salut, Rich, y a-t-il autre chose que nous devrions faire ? Que nous pourrions faire ?". Et ma réponse est : "Non. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Nous comprenons la situation. C'est clair. Tous les messages ont été transmis." J'ai vu Adam (ndlr Silver, le NBA commissioner) à New York et nous en avons discuté. Et comme je l'ai dit, cela reste son choix (à LeBron James). Donc s'il ne sait pas vraiment encore, on ne peut pas le brusquer. On ne peut pas le brusquer. Je pense qu'il est important que les gens comprennent : nous ne faisons pas cela pour attirer l'attention ou en faire un spectacle. Il ne s'agit pas d'une "Decision" ou de quoi que ce soit de ce genre. Il a un choix à faire. Il a une décision d'affaires à prendre. Nous n'allons pas rester là à décider, ou laisser quelqu'un d'autre décider, du moment où il prendra cette décision... C'est un choix professionnel qu'il est en train de faire. Pourquoi faudrait-il qu'il se dépêche de faire son choix ? ». Le ton est donné...