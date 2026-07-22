NBA - Transfert avec Stephen Curry ou Giannis Antetokounmpo ? L'agent de LeBron James se lâche sur son avenir !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'instant T, LeBron James n'a pas encore tranché sur la suite de sa longue et riche carrière. Quelle sera sa franchise pour sa 24ème saison en NBA ? Se lancera-t-il un nouveau défi dans aux Golden State Warriors avec Stephen Curry ou reviendra-t-il dans une équipe déjà côtoyée par le passé : le Miami Heat de Giannis Antetokounmpo ? Son agent Rich Paul a mis les pieds dans le plat.

Le 30 juin dernier, alors que la Coupe du monde 2026 battait son plein aux Etats-Unis, LeBron James profitait de la off-season afin de communiquer sa décision prise communément avec les Los Angeles Lakers : la fin de leur collaboration entamée en 2018. A bientôt 42 ans, le quadruple champion NBA n'est pas pour autant prêt à raccrocher et teste la free agency pour trouver chaussure à son pied, potentiellement la quatrième après les Cleveland Cavaliers, le Miami Heat et donc les Angelinos.

«Nous n'allons pas nous précipiter» Trois semaines sont passées, mais nous en sommes uniquement au stade des rumeurs. Un retour aux Cleveland Cavaliers ou bien au Miami Heat avec Giannis Antetokounmpo ? Une nouvelle aventure aux Philadelphie Sixers ou encore aux Golden State Warriors avec Stephen Curry ? Les options sont multiples pour King James, mais son agent l'affirme, il ne précipitera pas son choix. « Nous n'allons pas nous précipiter. C'est son choix, et quand il aura pris sa décision, il l'annoncera. Plusieurs personnes m'ont appelé pour me dire : "Salut, Rich, y a-t-il autre chose que nous devrions faire ? Que nous pourrions faire ?". Et ma réponse est : "Non. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Nous comprenons la situation. C'est clair. Tous les messages ont été transmis." ».