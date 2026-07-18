NBA : Lebron James avec Victor Wembanyama, les San Antonio Spurs donnent leur réponse !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que LeBron James devrait très bientôt dévoiler quelle sera sa prochaine équipe, les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama ne semblent pas être dans la course à la signature du King. Auprès de L’Équipe, R. C. Buford, directeur général de la franchise texane, a été interrogé à ce sujet, et a laissé entendre qu’il n’était pas intéressé.

« Je ne vais pas vous faire attendre beaucoup plus longtemps. » Comme il l’a confié récemment, LeBron James va bientôt décider dans quelle équipe il évoluera la saison prochaine. Qui seront les heureux élus, entre les Cleveland Cavaliers, le Miami Heat, les Golden State Warriors et les Philadelphia Sixers ? Ce sont les quatre équipes qui semblent actuellement dans la course, contrairement aux San Antonio Spurs.

« Notre histoire a montré comment nous construisons nos équipes » Si elle a été citée dans ce dossier, l’équipe de Victor Wembanyama a déjà signé Tobias Harris et recruter LeBron James n’est pas dans ses plans. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre R. C. Buford, directeur général des Spurs, auprès de L’Équipe : « Ce que je peux dire, c'est que nous sommes ravis d'avoir pu conserver le groupe que nous avons, en y ajoutant Tobias Harris (ailier-fort de 33 ans, ex-Detroit) ainsi que nos jeunes choix de Draft (deux intérieurs en contrat garanti, Jayden Quaintance et Tarris Reed). Notre histoire a montré comment nous construisons nos équipes. »