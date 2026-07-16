Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

LeBron James (41 ans) change d’équipe pour la première fois depuis huit ans et son choix de signer aux Los Angeles Lakers. 16 ans après « The Decision », l’émission au cours de laquelle James avait annoncé son départ des Cleveland Cavaliers pour le Miami Heat, un autre moment charnière de sa carrière est en train de prendre forme, à son crépuscule. Et pour aller où ? Stephen Curry et Steve Kerr ont fait un teasing pour les Golden State Warriors.

Les Los Angeles Lakers et LeBron James se sont séparés de manière officielle le 30 juin dernier. La propriétaire majoritaire de la franchise, Jeannie Buss, rédigeait un message d’adieu au vétéran de la NBA après huit saisons passées chez les Angelinos. A bientôt 42 ans, King James ne compte pas pour autant clore le chapitre basketball de sa vie qui dure depuis 23 années. Son projet est de poursuivre sa longue carrière dans une autre franchise. Il est question d’un retour aux Cleveland Cavaliers ou encore au Miami Heat. Sinon, LeBron James pourrait rebondir aux Golden State Warriors entre autres.

Stephen Curry :«J’adorerais jouer avec lui et j’espère que ça deviendra bientôt une réalité» Une possibilité évoquée par Stephen Curry dernièrement. « Je dirais plutôt que je suis surtout intéressé à l’idée de jouer au golf avec lui. (Sourire). Pour ce qui est du basket… C’est évident que nous adorerions jouer ensemble. Et j’espère que ça se produira. Mais il a mérité l’opportunité et le droit de prendre son temps avant de se décider. Nous avons évidemment discuté, mais il mérite tout le temps et l’espace nécessaires pour déterminer ce qu’il souhaite faire à l’approche de sa fin de carrière. Mais j’adorerais jouer avec lui et j’espère que ça deviendra bientôt une réalité », confiait le meneur de jeu des Warriors. Les deux hommes vont-ils pouvoir évoluer sous les mêmes couleurs à l’instar des JO de Paris 2024 pour la Team USA.