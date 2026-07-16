NBA - LeBron James : La douloureuse séparation avec son fils ?

LeBron James dispose du statut de vétéran dans cette NBA. A bientôt 42 ans, l'homme aux quatre bagues de champion a annoncé son départ des Los Angeles Lakers, mais sa destination demeure mystérieuse. Son fils Bronny avec qui il évoluait chez les Angelinos ne devrait pas forcément le suivre. Il se pourrait même qu'il reste dans la franchise californienne...
C'est terminé. A la fin du mois de juin, les Los Angeles Lakers et LeBron James communiquaient de manière officielle sur la fin de leur partenariat qui se sera étalé sur huit années. Le champion NBA 2020 avec les Angelinos va s'offrir une dernière danse dans une autre franchise de l'élite du basketball américain. Selon Chris Haynes, insider Prime Video, les Golden State Warriors, le Miami Heat, les Minnesota Timberwolves, les Cleveland Cavaliers, les Philalphie Sixers et les Denver Nuggets seraient les six destinations les plus probables pour King James.
«Désormais, tout dépend de LeBron James et de la décision qu'il prendra»
C'est en effet l'information récoltée par Chris Haynes au cours de son entretien avec Rich Paul, agent de LeBron James. « Il m'a dit que LeBron disposait désormais de toutes les informations dont il avait besoin. Désormais, tout dépend de LeBron James et de la décision qu'il prendra. À l'heure actuelle, il est dans une phase de réflexion ».
«Penser que père et fils resteront forcément liés à l’avenir est faux»
Qu'en est-il de son fils aîné ? Joueur des Los Angeles Lakers depuis son année de draft en 2024, Bronny James dispose d'une belle cote au sein du roster Purple & Gold. Au point où il risque d'être amené à y poursuivre sa progression. « Même si voir LeBron et Bronny jouer ensemble après la Draft 2024 a été l’une des plus belles histoires de la NBA, penser que père et fils resteront forcément liés à l’avenir est faux. Le départ de LeBron après huit saisons n’est pas perçu comme ayant un lien avec la situation de Bronny. Même si tout peut arriver, Bronny, 21 ans, est très apprécié dans le vestiaire des Lakers. Il est reconnu pour son sérieux et a énormément progressé en deux ans au sein de l’organisation », a confié Dan Woike de The Athletic par l'intermédiaire d'un discours repris par Parlons-Basket.