NBA - LeBron James : La douloureuse séparation avec son fils ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

LeBron James dispose du statut de vétéran dans cette NBA. A bientôt 42 ans, l'homme aux quatre bagues de champion a annoncé son départ des Los Angeles Lakers, mais sa destination demeure mystérieuse. Son fils Bronny avec qui il évoluait chez les Angelinos ne devrait pas forcément le suivre. Il se pourrait même qu'il reste dans la franchise californienne...

C'est terminé. A la fin du mois de juin, les Los Angeles Lakers et LeBron James communiquaient de manière officielle sur la fin de leur partenariat qui se sera étalé sur huit années. Le champion NBA 2020 avec les Angelinos va s'offrir une dernière danse dans une autre franchise de l'élite du basketball américain. Selon Chris Haynes, insider Prime Video, les Golden State Warriors, le Miami Heat, les Minnesota Timberwolves, les Cleveland Cavaliers, les Philalphie Sixers et les Denver Nuggets seraient les six destinations les plus probables pour King James.

«Désormais, tout dépend de LeBron James et de la décision qu'il prendra» C'est en effet l'information récoltée par Chris Haynes au cours de son entretien avec Rich Paul, agent de LeBron James. « Il m'a dit que LeBron disposait désormais de toutes les informations dont il avait besoin. Désormais, tout dépend de LeBron James et de la décision qu'il prendra. À l'heure actuelle, il est dans une phase de réflexion ».