NBA : Victor Wembanyama pour remplacer LeBron James, c’est déjà validé !

Pierrick Levallet

Alors que LeBron James est au crépuscule de sa carrière, quelqu’un va devoir reprendre le flambeau et devenir le nouveau visage de la NBA. Plusieurs noms ont ainsi été évoqués pour adopter ce rôle, dont Victor Wembanyama. Le phénomène des San Antonio Spurs serait le candidat idéal pour remplacer la star de 41 ans selon certains.

À 41 ans, LeBron James est conscient qu’il ne lui reste plus longtemps en NBA. Le King a quitté les Los Angeles Lakers pour démarrer probablement le dernier chapitre de sa carrière. Alors forcément, la ligue doit commencer à se chercher un joueur capable de la représenter au mieux sur le plan international comme LeBron James a pu le faire pendant tant d’années. De nombreux noms ont alors été évoqués, dont Victor Wembanyama. Et pour Alfonso Ribeiro, le phénomène des San Antonio Spurs conviendrait pour reprendre le flambeau laissé par LBJ.

«Wemby est bankable et il est talentueux» « Il faut savoir se vendre pour que les supporters vous apprécient. Il n’y a pas que ce qui se passe sur le terrain. Tout le monde n’est pas fait pour être une figure de proue. Certains joueurs devraient être le visage de la NBA, mais ils n’ont tout simplement pas cette capacité à attirer les gens. Wemby est bankable et il est talentueux. Les autres, comme Shai, sont d’excellents joueurs, mais est-ce qu’ils sont vraiment aussi bankables ? » a expliqué l’acteur américain dans le podcast Fastbreak et dans des propos rapportés par Parlons Basket.