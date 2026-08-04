Le PSG «exige une somme astronomique» pour Bradley Barcola : Fabrizio Romano confirme sa prochaine destination !

Axel Cornic

Ce mercato estival est surtout marqué par les départs au Paris Saint-Germain, qui a déjà dit adieu à Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani ou encore à Kang-in Lee. Et un nouveau gros départ pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines, puisque Bradley Barcola pourrait se rapprocher d'un transfert à Liverpool.

Ces dernières années, le PSG nous avait surpris avec une attitude étrangement calme lors des périodes de mercato. Mais le naturel est revenu au galop, puisque cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de mouvements. C'est notamment le cas en attaque, où Luis Enrique a déjà perdu deux éléments avec Gonçalo Ramos et Kang-in Lee.

Bradley Barcola sur le départ Ça devrait vraisemblablement continuer, puisque le jeune Ibrahim Mbayé serait également en instance de départ en ce mercato estival. Révélation de la saison dernière, l'international sénégalais a disputé sa première Coupe du monde cet été à seulement 18 ans. Mais il n'y a pas de place pour lui au PSG face à des immenses stars comme Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Et il n'est pas la seule victime de l'infernal trio offensif parisien, puisque Bradley Barcola pourrait également claquer la porte du club pour aller trouver un plus grand temps de jeu ailleurs.

Il ne prolongera pas au PSG En mai dernier déjà, nous vous parlions sur le10sport.com de l'intérêt de Liverpool pour l'international français, dont le contrat se termine en 2028. Une piste qui s'est concrétisée au fil des semaines et est devenu réalité au moment où Bradley Barcola a informé le PSG qu'il ne souhaite pas prolonger. Les Reds sont au travail pour espérer bouler son transfert, mais les négociations semblent à peine être rentrées dans le vif, avec Paris qui réclamerait toutefois des sommes extrêmement élevées pour laisser partir son joueur. Ce dernier est actuellement évalué à 90M€ par le site spécialisé Transfermarkt.