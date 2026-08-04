Johan Micoud quitte La Chaîne L’Équipe : L’IA conseille cinq noms à Olivier Ménard pour le remplacer dans L’Équipe du Soir

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Johan Micoud fait partie des nombreux consultants de L’Équipe du Soir à plier bagage pour la saison à venir. Alors que des nouveaux venus sont attendues dans l’émission présentée par Olivier Ménard, le 10 Sport a sollicité l’intelligence artificielle pour identifier la recrue parfaite.

L’Équipe du Soir fait peau neuve à partir de la saison prochaine. De gros changements sont attendus dans l’émission présentée par Olivier Ménard, qui va voir partir plusieurs de ses figures historiques. En plus des départs de Johan Micoud, Eric Blanc et Régis Testelin, annoncés lors de la dernière émission du mois de juillet, Raymond Domenech, Régis Brouard ou Jérôme Alonzo, mais également les journalistes Guillaume Dufy, Hervé Penot, Bernard Lions, Grégory Schneider, Philippe Sanfourche, Dominique Séverac ou encore Sébastien Tarrago vont aussi quitter la quotidienne. Un choix « purement éditorial » a fait savoir Vincent Broussard, directeur de la chaîne L’Équipe. « L'Équipe du Soir sera un peu modernisée dans ses codes. Elle ne sera plus diffusée le dimanche et le lundi, on se concentrera sur les autres jours, plus porteurs en termes d'audience, avait-il expliqué dans les colonnes du journal L’Équipe. Nous développons sa production avec de nouveaux rendez-vous et plus de rythme, tout en gardant ce qui fait son sel : un talk avec du tempérament, où on dit les choses. Sur la forme, chaque quotidienne aura un plateau différent visuellement pour les identifier davantage, savoir où on se trouve en un coup d’œil. »

Patrice Evra et Adil Rami en tête de liste pour l’IA Le départ de Johan Micoud est l'un des plus marquants, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux faisant partie des fameux « présidents » de l’émission, un rôle essentiellement occupé par Didier Roustan jusqu’à sa disparition en septembre 2024. Pour lui succéder autour de la table, l’IA propose cinq noms à Olivier Ménard. Patrice Evra fait partie des recommandations pour son « charisme énorme », son « franc-parler légendaire », son « expérience internationale massive » et son « aisance médiatique ». Grok, l’IA du réseau social X, complète : « Il a le côté « président » naturel et sait faire monter le ton sans jamais être fade. » Déjà apparu sur plusieurs chaînes, dont Ligue 1+, Adil Rami est un autre nom qui ressort. « Ultra-direct, jamais dans la langue de bois, très bon technicien et déjà rôdé aux plateaux. Son style cash et parfois provocateur collerait parfaitement à l’esprit Micoud », estime l’outil.

Matuidi, Sagna, Toulalan… Des profils plus discrets ressortent également Dans un autre style, Blaise Matuidi apparaît aussi comme une recrue de choix pour l’intelligence artificielle : « Plus posé mais extrêmement intelligent dans l’analyse, leadership reconnu et une crédibilité tactique solide. Il apporterait de la profondeur tout en sachant trancher ». Difficile néanmoins d’imaginer le champion du monde 2018 sur le canal 21 de la TNT, lui qui habite aujourd’hui à Miami (Floride, États-Unis). Deux autres anciens internationaux tricolores sont cités par l’IA : Bacary Sagna (Calme en apparence mais très affûté, excellent lecteur de jeu et capable de sortir des avis tranchés sans forcer. Un profil élégant qui pourrait incarner le « sage » un peu à la Micoud) et Jérémy Toulalan (Culture foot rare, lucidité et franc-parler. Moins « showman » qu’Evra ou Rami, mais d’une précision quasi chirurgicale dans les analyses, ce qui était aussi une force de Micoud).