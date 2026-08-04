Le PSG se fait recaler pour Mika Godts : Luis Campos prépare déjà une nouvelle offensive pour boucler son transfert !

Pierrick Levallet

Le PSG accélère les choses pour son mercato. Le club de la capitale s’est mis en quête d’un nouvel ailier et a ainsi jeté son dévolu sur Mika Godts après avoir essuyé quelques refus. Seulement, l’Ajax Amsterdam aurait repoussé la première offre des Rouge-et-Bleu. Mais Luis Campos ne compterait pas en rester là et préparerait déjà une nouvelle offensive pour l’international belge.

Le mercato est animé du côté du PSG ces derniers jours. Après Lucas Digne (Aston Villa), le club de la capitale semble avoir scellé l’arrivée de Maghnes Akliouche (AS Monaco). Mais les Rouge-et-Bleu ne semblent pas vouloir s’arrêter en si bon chemin. Après avoir essuyé un refus avec Yan Diomandé, les pensionnaires de la Ligue 1 se sont tournés vers Mika Godts sur le marché des transferts. Luis Campos se serait même déplacé en personne pour essayer de convaincre l’international belge, qui semble favorable à une arrivée dans la capitale. Il s’agit désormais de se mettre d’accord avec l’Ajax Amsterdam pour boucler le deal.

L'Ajax Amsterdam a repoussé la première offre du PSG Le PSG aurait d’ailleurs lancé une première offensive avec une offre de 45M€ bonus compris. La proposition parisienne aurait toutefois été rejetée par l’Ajax Amsterdam à en croire De Telegraaf. Le média néerlandais précise que les pensionnaires de l’Eredivisie réclamerait 60M€ pour se séparer de l’ailier de 21 ans. Le journaliste Sacha Tavolieri, de son côté, assure que l’Ajax Amsterdam attendrait aux alentours de 65M€ pour Mika Godts afin d’obtenir au moins 50M€ fixes. Les négociations continueraient entre les deux parties. Sacha Tavolieri indique néanmoins que le PSG ne devrait pas en rester là. Luis Campos devrait revenir à la charge prochainement avec une meilleure offre pour tenter de boucler le deal.

Luis Campos va revenir à la charge pour Mika Godts Mika Godts, lui, se serait déjà entendu avec le PSG selon le journaliste. Reste maintenant à voir si un accord pourra être trouvé avec l’Ajax Amsterdam. Après avoir abandonné la piste menant à Yan Diomandé (RB Leipzig), les doubles champions d’Europe en titre voudraient mettre la main sur le Belge afin d’offrir une nouvelle solution offensive à Luis Enrique. Il faut dire qu’avec les départs de Kang-In Lee, Gonçalo Ramos et celui probable de Bradley Barcola, le PSG doit impérativement se renforcer dans ce secteur.