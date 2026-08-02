Mercato - Mika Godts arrive au PSG : L’Ajax Amsterdam donne un indice qui confirme son transfert surprise !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis quelques jours, le PSG s'est lancé sur la piste du jeune Mika Godts, ailier gauche de 21 ans qui évolue à l'Ajax Amsterdam depuis 2023. Le Belge, auteur d'une grosse saison en Eredivisie avec 17 buts et 12 passes décisives, a montré de belles qualités qui ne lui ont pas permis de faire partie de la liste de la Belgique pour la Coupe du monde 2026. Pour autant, cette saison pourrait lui permettre de franchir un cap en rejoignant les doubles champions d'Europe, où il y a de l'agitation à ce poste précisément. Les Néerlandais auraient déjà laissé entendre qu'ils ne se battraient pas forcément.

Depuis le début du mercato estival, le PSG n'a pas encore recruté. Pourtant les départs s'enchaînent puisque celui de Randal Kolo Muani est en très bon chemin, après Gonçalo Ramos ou Lee Kang-in. Dans le secteur offensif, le PSG a jeté son dévolu sur Mika Godts, jeune Belge de 21 ans qui a marqué les esprits avec l'Ajax Amsterdam. Il est sous contrat avec le club néerlandais jusqu'en 2029 mais il pourrait bien faire ses valises prochainement, lui qui est intéressé par une arrivée dans la capitale.

Mika Godts veut rejoindre le PSG D'après son agent Niels De Jonck, Mika Godts serait enchanté par cette opportunité et serait prêt à débarquer au PSG, malgré la volonté de l'Ajax Amsterdam de le garder plus longtemps. « Mika a reçu une proposition de salaire et a donné son accord de principe. Le PSG a clairement fait savoir qu’il voulait absolument Mika. Et Mika veut aller à Paris, ce qui me paraît logique quand on peut passer de l’Eredivisie au double vainqueur de la Ligue des champions » a-t-il confié à De Telegraaf. Autant d'informations qui tendent à donner le PSG vainqueur dans ce dossier. D'ailleurs, l'Ajax aurait déjà fait une croix dessus...

L'Ajax lâche déjà Mika Godts Même si les premières informations laissaient entendre que l'Ajax Amsterdam ferait tout pour garder sa pépite, le club ne va pas aller à l'encontre du souhait de Mika Godts, dont l'arrivée à Paris se fait de plus imminente. Le média néerlandais Voetbal Primeur ajoute que l'Ajax, seulement 5ème d'Eredivisie la saison dernière, s'active déjà sur le mercato pour trouver un remplaçant à Mika Godts. Le Belge de 21 ans, international depuis cette année (2 sélections), pourrait donc voir son dossier réglé rapidement.