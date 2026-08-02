Entre Randal Kolo Muani et le PSG, c'est terminé : L'annonce de la Juventus qui confirme leur séparation

Axel Cornic

Pour le moment, le mercato estival du Paris Saint-Germain a surtout été rythmé par les départs. Il y a eu Gonçalo Ramos qui a a filé à l'AC Milan, puis le jeune Noham Kamara vers l'Olympique Lyonnais et Kang-in Lee, qui a été transféré à l'Atlético de Madrid. Et la liste va bientôt s'allonger, puisque Randal Kolo Muani devrait quitter le club parisien pour s'engager avec la Juventus.

Troisième plus grosse recrue de l'histoire parisienne derrière Kylian Mbappé et Neymar, Randal Kolo Muani n'a pas vraiment eu le succès attendu. Ainsi, depuis l'hiver 2025 il enchaine les prêts passant par la Juventus en Italie, à Tottenham en Angleterre. Mais ce feuilleton semble sur le point de se terminer, avec un départ définitif de l'international français.

Un accord enfin trouvé pour Kolo Muani ? A Turin, on n'a en effet jamais oublié son passage réussi lors de la deuxième partie de la saison 2024/2025 et depuis, un retour est évoqué. Mais ça ne s'est pas très bien passé avec le PSG. L'été dernier par exemple, les négociations ont trainé en longueur, ce qui avait grandement agacé les dirigeants parisiens, obligé de trouver une solution de dernière minute avec un prêt à Tottenham. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. La Juventus aurait en effet réussi à trouver un terrain d'entente, pour enfin s'attacher les services de Kolo Muani.

« Nous sommes contents de l'arrivée de Kolo Muani » Ce n'est pas encore officiel, mais Luciano Spalletti a déjà vendu la mèche. En marge du match amical contre l'OGC Nice (2-0), le coach de la Juventus a en effet annoncé l'arrivée de Randal Kolo Muani ainsi que celle de l'international bosnien Kerim Alajbegovic. « Le mercato est difficile pour tous les clubs, et un peu plus pour nous. Nous sommes contents des arrivées de Kolo Muani et Alajbegovic » a déclaré le coach de la Juventus, d'après Sky Sport Italia. « Il manque maintenant un meneur de jeu et un attaquant capable de prendre la profondeur ».