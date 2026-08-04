«La stratégie de l’OM est totalement contre-productive» : Comment Frank McCourt vient plomber les plans de Grégory Lorenzi dans ce mercato

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Afin d’atteindre ses objectifs de vente, l’OM a fait appel à l’agence Unique Sport Group, à l’initiative de Frank McCourt, en parallèle du travail de son directeur sportif, Grégory Lorenzi. Une décision qui est loin de faire l’unanimité à Marseille, surtout chez les agents de joueurs. Selon certains d’entre eux, cette stratégie est contre-productive et explique pourquoi le mercato du club avance au ralenti.

Cela fait maintenant un moment que l’on sait que la priorité de l’OM cet été est de dégraisser son effectif. Mais pourtant, ils ne sont que trois, sans compter le départ libre de Bilal Nadir (22 ans, Hambourg), à avoir quitté le club pour le moment : Mason Greenwood (24 ans, Fenerbahçe), Hamed Junior Traoré (26 ans, Genoa) et Pierre-Emerick Aubameyang (37 ans, Deportivo La Corogne). Marseille a plusieurs dossiers chauds en ce moment, mais semble tout de même avoir le plus grand mal à atteindre ses objectifs de vente. Ce qui bloque d’éventuelles arrivées, au nombre de zéro en ce début de mois d’août.

Des mandats de vente délivrés à Unique Sports Group Comme indiqué par La Provence, après avoir utilisé le carnet d’adresses de Medhi Benatia, l’OM a également fait appel à Unique Sports Group, à qui des mandats de vente ont été attribués. Une initiative du clan McCourt, après que l’homme d’affaires américain et ses conseillers auraient rencontré des dirigeants de cette agence pendant la Coupe du monde 2026. Des mandats de vente ont ainsi été délivrés par l’OM, « au cas par cas », dans le but de « stimuler et scruter le marché », en plus du travail effectué par Grégory Lorenzi.

« Ça a court-circuité » les plans de Lorenzi et Benatia Ce qui serait loin de faire l’unanimité au sein et autour du club. Dans l’entourage de Grégory Lorenzi et Medhi Benatia, on estime que « ça a court-circuité leurs plans ». Une version contestée par l’OM, qui dément une décision arbitraire. « C’est une démarche courante dans le processus de vente, encore plus dans un marché ultra-mondialisé et avec une nouvelle donnée fondamentale à prendre en compte : les changements fréquents de directeurs sportifs. Il faut élargir le plus possible son réseau », a expliqué un agent expérimenté. « Le club travaille bien avec Unique, tout comme il travaille avec d’autres agences. C’est un mode de collaboration classique », a confirmé l’OM.

« Pour sortir des joueurs, il va falloir s’accrocher » Chez les agents de joueurs qui pourraient quitter Marseille, l’implication d’Unique Sports Group n’est pas vraiment la bienvenue et serait l’explication à un mercato qui semble avancer au ralenti. « Pour sortir des joueurs, il va falloir s’accrocher. Parmi les axes de rémunération, le mandat de vente touche au plus lucratif, la commission sur l’indemnité de transfert. En le confiant à Unique, le club prive les agents d’une énorme source de revenus. Forcément, tu réfléchis à deux fois avant de donner ton feu vert. Ils vont se dire : “pas de souci, dans ces conditions, on préfère rester…” », estime l’un d’eux.