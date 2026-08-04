«Rendez-vous l’année prochaine pour la troisième» : Ousmane Dembélé veut détrôner le Real Madrid, voici la réaction du vestiaire du PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

« Back-to-back...to back ! C’est parti. Demain au travail… ensemble. Comme une équipe. Allez Paris ». Pendant les célébrations de la deuxième Ligue des champions remportée par le PSG en deux ans, Luis Campos faisait savoir sur son compte X qu’en sa qualité de conseiller football du Paris Saint-Germain, il se projetait déjà sur la saison prochaine avec un objectif clair : allez chercher une troisième Ligue des champions. Au XXIème siècle, seul le Real Madrid de Zinedine Zidane est parvenu à signer une telle prouesse entre 2016 et 2018 avec un three-peat comme les Chicago Bulls en NBA entre 1991 et 1993 ainsi que 1996 et 1998.

« Back-to-back...to back ! C’est parti. Demain au travail… ensemble. Comme une équipe. Allez Paris ». Pendant les célébrations de la deuxième Ligue des champions remportée par le PSG en deux ans, Luis Campos faisait savoir sur son compte X qu’en sa qualité de conseiller football du Paris Saint-Germain, il se projetait déjà sur la saison prochaine avec un objectif clair : aller chercher une troisième Ligue des champions. Au XXIème siècle, seul le Real Madrid de Zinedine Zidane est parvenu à signer une telle prouesse entre 2016 et 2018 avec un three-peat comme les Chicago Bulls en NBA entre 1991 et 1993 ainsi que 1996 et 1998.

Ousmane Dembélé prévient la concurrence, le PSG va chercher la troisième ! Luis Campos a donc de grandes ambitions pour le PSG. Et ce n’est clairement pas le seul. Il aura fallu attendre moins de 24 heures pour voir un joueur de Luis Enrique tenir un discours similaire. Lors des célébrations organisées au Champ-de-Mars entre le groupe du Paris Saint-Germain et des milliers de supporters Rouge et Bleu, Ousmane Dembélé prenait le micro en tenant à faire passer un message plein d’assurance aux fans qui s’étaient réunis au pied de la Tour Eiffel. « Merci à tous pour votre soutien. Une fois c'est bien, mais deux fois c'est mieux pour le back-to-back. On revient l'année prochaine pour la troisième ».

«Quand je regarde la concurrence je me dis que c'est possible» Un discours plus qu’ambitieux de la part d’Ousmane Dembélé, sûr des forces du PSG et celles des siennes. A l’analyse, Samir Nasri estime que le Ballon d’or 2025 ne fait clairement pas fausse route au vu de la tournure prise par les évènements. « La phrase de Dembélé sur la 3ème Ligue des champions ? J'y crois. Quand je regarde la concurrence je me dis que c'est possible (...). La saison prochaine, ce sont les grands favoris. De par leur vécu collectif et le fait d'avoir gagné. L'effectif très jeune, je pense qu'ils ont identifié un ou deux postes pour se renforcer. Quand je vois les concurrents, oui il y a le Bayern Munich qui sera là parce qu'il y a une continuité, Arsenal aussi, mais Manchester City change d'entraîneur, le Real Madrid change d'entraîneur, Liverpool change d'entraîneur. Pour tous ces grands clubs, il y a des incertitudes. A voir comment ça va matcher avec leurs nouveaux coachs », confiait l'ancien joueur de l'OM et de Manchester City au Canal Football Club le 31 mai dernier.