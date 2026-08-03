«Le PSG a choisi son candidat et le lobby est en marche» : Walid Acherchour donne son grand favori pour le Ballon d'Or et c'est une surprise

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien que la Coupe du monde 2026 pourrait avoir rebattu les cartes, il n’est pas impossible que le Ballon d’Or soit une nouvelle fois au PSG cette année. En ce sens, pour Walid Acherchour, Khvicha Kvaratskhelia est son favori et le consultant de RMC croit savoir que c’est également le cas pour le club de la capitale.

Après avoir remporté les deux dernières éditions de la Ligue des champions, et si le PSG faisait de même avec le Ballon d’Or ? En raison de ses deux sacres européens, voir un autre joueur du club de la capitale le remporter est loin d’être impossible, à la seule différence que cette année a eu lieu la Coupe du monde, souvent très importante dans les votes, mais aucun favori ne se distingue au sein de la sélection espagnole. Ce qui pourrait faire les affaires de Khvicha Kvaratskhelia, qui ne s’était pas qualifié pour le Mondial avec la Géorgie.

« C'est le meilleur joueur d'une compétition qu’il gagne, la Ligue des champions » « Bien sûr qu'il est candidat, c'est même mon Ballon d'Or. C'est le joueur qui a le plus brûlé la rétine sur une compétition majeure, en ayant gagné un trophée collectif, en permettant à son équipe de gagner un trophée en étant extraordinaire. Ça a été un joueur qui était très important. J'attendais la Coupe du monde parce qu’aujourd'hui, bien évidemment que la Coupe du Monde est une compétition qui est très importante, mais personne ne s’est vraiment détaché pendant le Mondial, notamment chez le vainqueur. Ma définition du Ballon d'Or, c'est une très grosse individualité qui permet quand même à un collectif de gagner un gros trophée. Mbappé a été très fort individuellement parce qu'il est meilleur buteur de toutes les compétitions, sauf que malheureusement au final, il n’y a rien à la clé. Rodri, son malus, c'est ce qu’il a fait avec Manchester City ou plutôt ce qu’il n’a pas fait. Et Yamal, qui a fait une vraie bonne saison avec le Barça, sa Coupe du monde, c'est une Coupe du monde d'équipier. Il n’a pas fait tache, il a été important, mais il n’a pas d'images fortes pour le faire passer Ballon d'Or. Dembélé aurait pu aussi être un candidat important. Je pense qu'il l’est, mais moi j'irais sur Kvaratskhelia. C'est le meilleur joueur d'une compétition qu’il gagne, la Ligue des champions », a déclaré Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC.

« Avec la Une de L’Équipe, j’ai l’impression que le PSG a choisi son candidat » Dimanche, le journal L’Équipe a même consacré sa Une à l’ailier du PSG, avec un parallèle fait avec Kevin Keegan, sacré Ballon d’Or en 1978 sans avoir participé à la Coupe du monde. Et pour Walid Acherchour, cela est un signe que le PSG a entamé sa campagne de communication en faveur de Khvicha Kvaratskhelia : « Avec la Une de L’Équipe, j’ai l’impression que le PSG a choisi son candidat et que le lobby est en marche en voyant Kvaratskhelia être mis en avant comme ça. Pour moi, les deux favoris sont Mbappé et Yamal. Mais il a un vrai coup à jouer. »

« Mbappé est un candidat crédible » Walid Acherchour n’écarte pas Kylian Mbappé de la course au Ballon d’Or pour autant, lui qui a fini meilleur buteur de Liga avec le Real Madrid et de la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. « Mbappé est un candidat crédible individuellement à partir du moment où c'est une distinction individuelle et qu'il a été énormissime. Je pense qu'il a aussi choqué cette saison. Il a beaucoup d’images à la Coupe du monde même si ça s'est arrêté contre l'Espagne, meilleur buteur de Liga, meilleur buteur de la Ligue des champions donc c'est quand même très important si on doit parler d'individualités. Après, je ne lui donne pas parce que malheureusement, il n’y a pas ce trophée majeur. Mais je ne serais pas sur le cul de le voir remporter le Ballon d’Or », a-t-il ajouté.