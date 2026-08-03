Vente de la Coupe du monde - Emmanuel Macron a appelé Gianni Infantino en pleine crise à la FIFA : «La France soutient pleinement Aleksander Ceferin»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que la FIFA est en pleine crise après l’abandon de son projet de vente de parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés, Emmanuel Macron s’est immiscé dans ce dossier. Le président de la République a notamment eu Gianni Infantino au téléphone et s’est aligné sur la position de l’UEFA et de son président, Aleksander Ceferin.

Le couperet est tombé dans la nuit de vendredi à samedi. Ébranlé par son projet de vente de parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés depuis plusieurs jours, Gianni Infantino a finalement fait machine arrière. Dans un communiqué, le président de la FIFA a annoncé que « cette proposition ne sera pas mise en œuvre. » Un dossier qui a retenu l’attention d’Emmanuel Macron.

« Il y a une mobilisation du président de la République » « Il y a une mobilisation du président de la République. De la même façon qu'il s'était clairement opposé au projet de Super Ligue européenne (en 2021), qui remettait notamment en cause les principes de solidarité et de mérite sportif », a confié un proche du président de la République à L’Équipe. Peu après le communiqué de la FIFA, l’UEFA n’a pas tardé à réagir. L’instance présidée par Aleksander Ceferin avait appelé au boycott si le projet de Gianni Infantino allait au bout, mais ne compte pas en rester là pour autant, estimant que « la tâche consistant à rétablir la confiance dans la FIFA ne fait que commencer. » Une position sur laquelle s’est aligné Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron a appelé Gianni Infantino « Il veut préserver l'unité du foot mondial et éviter toute fracture durable entre les continents et les confédérations, c'est son rôle diplomatique. Alors il a soutenu ardemment Aleksander Ceferin, qu'il a encouragé avant la réunion (de l'UEFA, le 30 juillet), comme il a soutenu Philippe Diallo (le président de la FFF), qui a été le premier des 55 (présidents des associations membres de la Confédération européenne) à prendre la parole pour faire part de son opposition ferme au projet porté par Gianni Infantino », a expliqué une source proche du chef de l’Etat. Ce dernier a multiplié les appels dès le début de la crise traversée par la FIFA, notamment avec Gianni Infantino qu’il a eu au téléphone jeudi dernier pour lui exprimer la « nécessité d'unité du football mondial, en évitant les fractures » et du « renforcement de la solidarité internationale. »