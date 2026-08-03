Akliouche, Suzuki, Godts : Le PSG dégaine des offres dans tous les sens et prépare un mercato à plus de 200M€ pour satisfaire Luis Enrique

Très efficace en ce qui concerne les ventes, le PSG n'a pour le moment toujours pas officialisé de nouvelles recrues d'envergure pour l'effectif de Luis Enrique. Mais alors que le technicien espagnol commencerait à s'impatienter, en coulisses, Luis Campos multiplierait les offres de transfert afin de répondre aux attentes de son entraîneur.
Une fois n'est pas coutume, depuis l'ouverture du mercato, le PSG se distingue pas ses qualités de vendeur. En effet, après Gonçalo Ramos, cédé à l'AC Milan pour 74M€ hors bonus, le club de la capitale avait enchaîné en trouvant un accord avec l'Atlético de Madrid pour le transfert de Lee Kang-In, contre un chèque de 40M€, bonus compris. Mais les Parisiens ne se sont pas arrêté en si bon chemin puisque Randal Kolo Muani est également parti. Après avoir longtemps été envisagé sous la forme d'un prêt, le départ de l'attaquant français s'est finalement conclu avec un transfert définitif estimé à 38M€ + 12M€ de bonus. Désormais, Luis Enrique espère des renforts.
Akliouche, la 5e offre est la bonne
Et Luis Campos l'a bien compris. En effet, alors que le transfert de Lucas Digne est acté en coulisses depuis plusieurs semaines, celui de Maghnes Akliouche est également proche d'aboutir. Et pour cela, il a fallu que le PSG s'y reprenne à... cinq fois ! D'après L'EQUIPE, le club parisien a effectivement transmis cinq offres différentes avant de convaincre l'AS Monaco de vendre son international français. Le PSG devrait lâcher environ 50M€ pour s'attacher les services de Maghnes Akliouche. L'officialisation ne devrait désormais plus tarder.
33M€ pour Suzuki, le PSG se rapproche des attentes de Parme
Mais le PSG ne va pas s'arrêter là et a déjà dégainé d'autres offres ces dernières heures, notamment pour le portier japonais Zion Suzuki. Il s'agit de la piste inattendue des derniers jours du côté du club de la capitale qui a, selon les informations de Fabrizio Romano, proposé 33M€ à Parme. Les discussions se poursuivent alors que le club italien réclame quasiment 40M€ pour lâcher son gardien de but qui a brillé lors de la dernière Coupe du monde. Les positions se rapprochent entre les deux clubs et le journaliste italien ajoute que Zion Suzuki a donné son feu pour un transfert au PSG qui prend donc clairement forme.
45M€ pour Godts, une première offre pour prendre la température
L'autre dossier brûlant du moment au PSG concerne une piste surprise à savoir celle menant à Mika Godts. L'ailier belge de l'Ajax Amsterdam serait très chaud à l'idée d'évoluer sous les ordres de Luis Enrique. « Le PSG a clairement fait savoir qu'il voulait absolument Mika. Et Mika veut aller à Paris, ce qui me paraît logique quand on peut passer de l'Eredivisie au double vainqueur de la Ligue des champions », a même lancé Niels De Jonck, l'agent de l'ailier gauche (21 ans), auprès du média néerlandais De Telegraaf avant d'assurer que « Mika a reçu une proposition de salaire et a donné son accord de principe. » Fort de l'accord du joueur, le PSG a dégainé une première offre auprès de l'Ajax Amsterdam. D'après Fabrizio Romano, le montant de cette proposition avoisine les 45M€ alors que la direction du club néerlandais attend 60M€. Les discussions se poursuivent et le PSG pourrait rapidement se rapprocher des exigences de l'Ajax pour Mika Godts.
Le Barça réclame 55M€ pour Ferran Torres
Le dernier dossier chaud concerne Ferran Torres. Le buteur de la finale de la Coupe du monde 2026 est la priorité de Luis Enrique pour remplacer Gonçalo Ramos. Et cela tombe bien puisque selon les informations de Foot Mercato, l'attaquant espagnol serait lui aussi très chaud à l'idée de rejoindre le PSG. Encore faut-il convaincre le FC Barcelone qui n'est officiellement pas vendeur, sauf si Ferran Torres venait à lui-même réclamer son départ. Pour le moment, les Parisiens n'ont toujours pas fait d'offres auprès du Barça, mais dans ce dossier, le temps joue clairement en leur faveur. Et pour cause, le contrat de Ferran Torres s'achève dans un an, et s'il réclame son départ, le Barça sera dans l'obligation de le vendre rapidement pour éviter de la voir partir libre à l'issue de son bail. Et plus le PSG attend, plus la pression sera sur le club catalan qui n'est absolument pas en position de force dans les négociations. Selon SPORT, le prix est actuellement fixé à 55M€, mais cela pourrait très sérieusement évoluer dans les semaines à venir si Ferran Torres se positionnait clairement en faveur d'un départ.
Par conséquent, si ces quatre dossiers aboutissaient, le PSG pourrait débourser un peu plus de 200M€ en tout. Le transfert de Maghnes Akliouche va se conclure pour environ 50M€ tandis que celui de Zion Suzuki pourrait osciller autour de 40M€. De son côté, l'Ajax Amsterdam se montre inflexible en réclamant 60M€ pour Mika Godts. Enfin, même si son prix pourrait être amené à baisser, Ferran Torres est pour le moment évalué par le FC Barcelone à 55M€, sans oublier Lucas Digne dont le transfert est estimé à 7M€. Au total, ce sont donc plus de 200M€ qui pourraient être investis par le PSG pour ces cinq recrues. Tout en sachant que le club de la capitale a déjà récupéré quasiment 150M€ de vente.