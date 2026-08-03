Akliouche, Suzuki, Godts : Le PSG dégaine des offres dans tous les sens et prépare un mercato à plus de 200M€ pour satisfaire Luis Enrique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très efficace en ce qui concerne les ventes, le PSG n'a pour le moment toujours pas officialisé de nouvelles recrues d'envergure pour l'effectif de Luis Enrique. Mais alors que le technicien espagnol commencerait à s'impatienter, en coulisses, Luis Campos multiplierait les offres de transfert afin de répondre aux attentes de son entraîneur.

Une fois n'est pas coutume, depuis l'ouverture du mercato, le PSG se distingue pas ses qualités de vendeur. En effet, après Gonçalo Ramos, cédé à l'AC Milan pour 74M€ hors bonus, le club de la capitale avait enchaîné en trouvant un accord avec l'Atlético de Madrid pour le transfert de Lee Kang-In, contre un chèque de 40M€, bonus compris. Mais les Parisiens ne se sont pas arrêté en si bon chemin puisque Randal Kolo Muani est également parti. Après avoir longtemps été envisagé sous la forme d'un prêt, le départ de l'attaquant français s'est finalement conclu avec un transfert définitif estimé à 38M€ + 12M€ de bonus. Désormais, Luis Enrique espère des renforts.

Akliouche, la 5e offre est la bonne Et Luis Campos l'a bien compris. En effet, alors que le transfert de Lucas Digne est acté en coulisses depuis plusieurs semaines, celui de Maghnes Akliouche est également proche d'aboutir. Et pour cela, il a fallu que le PSG s'y reprenne à... cinq fois ! D'après L'EQUIPE, le club parisien a effectivement transmis cinq offres différentes avant de convaincre l'AS Monaco de vendre son international français. Le PSG devrait lâcher environ 50M€ pour s'attacher les services de Maghnes Akliouche. L'officialisation ne devrait désormais plus tarder.

33M€ pour Suzuki, le PSG se rapproche des attentes de Parme Mais le PSG ne va pas s'arrêter là et a déjà dégainé d'autres offres ces dernières heures, notamment pour le portier japonais Zion Suzuki. Il s'agit de la piste inattendue des derniers jours du côté du club de la capitale qui a, selon les informations de Fabrizio Romano, proposé 33M€ à Parme. Les discussions se poursuivent alors que le club italien réclame quasiment 40M€ pour lâcher son gardien de but qui a brillé lors de la dernière Coupe du monde. Les positions se rapprochent entre les deux clubs et le journaliste italien ajoute que Zion Suzuki a donné son feu pour un transfert au PSG qui prend donc clairement forme.

45M€ pour Godts, une première offre pour prendre la température L'autre dossier brûlant du moment au PSG concerne une piste surprise à savoir celle menant à Mika Godts. L'ailier belge de l'Ajax Amsterdam serait très chaud à l'idée d'évoluer sous les ordres de Luis Enrique. « Le PSG a clairement fait savoir qu'il voulait absolument Mika. Et Mika veut aller à Paris, ce qui me paraît logique quand on peut passer de l'Eredivisie au double vainqueur de la Ligue des champions », a même lancé Niels De Jonck, l'agent de l'ailier gauche (21 ans), auprès du média néerlandais De Telegraaf avant d'assurer que « Mika a reçu une proposition de salaire et a donné son accord de principe. » Fort de l'accord du joueur, le PSG a dégainé une première offre auprès de l'Ajax Amsterdam. D'après Fabrizio Romano, le montant de cette proposition avoisine les 45M€ alors que la direction du club néerlandais attend 60M€. Les discussions se poursuivent et le PSG pourrait rapidement se rapprocher des exigences de l'Ajax pour Mika Godts.