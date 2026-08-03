«Je suis au courant de la situation» : L’Ajax Amsterdam confirme l’offensive du PSG pour le transfert de Mika Godts !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Âgé de 21 ans, Mika Godts pourrait devenir la prochaine recrue estivale du PSG. Convoité par le club parisien et ayant déjà rencontré Luis Campos, l’internationale Belge souhaite quitter l’Ajax Amsterdam et rejoindre Paris au plus vite. Ce dimanche, Michel, entraîneur du club néerlandais, a confirmé qu’une offensive parisienne avait déjà eu lieu pour le crack né en 2005.

C’est la dernière bombe en date sur le mercato estival du PSG. Vendredi soir, le journaliste Fabrizio Romano révélait qu’en coulisses, le club parisien avait avancé dans l’ombre afin de conclure le transfert de Mika Godts. « Le PSG est en négociations pour recruter l’un des plus gros talents en Europe : l’ailier belge de 21 ans de l’Ajax Mika Godts. Le PSG pousse pour que ce deal aboutisse. Le club a déjà rencontré le joueur. Luis Campos était en personne avec lui au Portugal. Ce que je peux dire, c’est que le joueur est sous le charme du projet du PSG. Mika Godts est plus que tenté par le PSG. Il a déjà donné son feu vert, il est prêt à aller au PSG », a ainsi expliqué ce dernier. Âgé de 21 ans, Mika Godts est un ailier gauche très provocateur, qui pourrait donc faire office de remplacement de Bradley Barcola, qui est sur le départ.

L’agent du joueur confirme un accord avec le PSG Rapidement, l’offensive du PSG a été relayée par de nombreux médias, mais également par le propre agent du Belge. « Nous réglerons les détails. Mika a pris connaissance de la proposition salariale et a donné son accord de principe. Le PSG a clairement fait savoir qu'il voulait absolument Mika. Et Mika souhaite rejoindre Paris, ce qui me semble logique lorsqu'on a l'opportunité de passer de l'Eredivisie à un club double vainqueur de la Ligue des champions Lui et sa femme sont très heureux à Amsterdam, et Mika avait à cœur de remporter d'autres trophées avec l'Ajax. Mais lorsqu'une telle opportunité se présente, ça change la donne », a ainsi expliqué Niels De Jonck auprès du Telegraaf. Alors qu’un accord existe donc déjà entre le PSG et Mika Godts, le transfert pourrait se conclure autour des 60M€. Mais pour le moment, le club parisien a pris la température dans ce dossier avec une première offre formulée à hauteur de 45M€ selon Fabrizio Romano.

« Je suis au courant de la situation. Pour l'instant, il est toujours un joueur de l'Ajax » L’Ajax de son côté, n’est pas forcément ouvert à une vente de Mika Godts cet été. Absent du groupe du club néerlandais ce dimanche lors du match amical face à Volendam (3-1). Nouvel entraîneur de l’Ajax, l’Espagnol Michel a d’ailleurs confirmé que son joueur était l’objet d’une offre de la part des doubles champions d’Europe en titre. « Je veux que Mika (Godts) reste avec nous. Mika est un immense talent. Je suis au courant de la situation. Pour l'instant, il est toujours un joueur de l'Ajax », a ainsi confié Michel à l’issue de cette rencontre. Dernièrement, c’est carrément le directeur sportif de l’Ajax qui a réfuté un départ vers le PSG.