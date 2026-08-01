Mercato : Comment Mika Godts a convaincu Luis Enrique et Luis Campos de le recruter au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir, le journaliste Fabrizio Romano a lâché une véritable bombe sur le mercato du PSG. Le club parisien serait très avancé dans le transfert de Mika Godts. L’ailier de 21 ans évoluant à l’Ajax Amsterdam a même été aperçu aux côtés de Luis Campos au Portugal. Surtout, l’international Belge a su convaincre Luis Enrique avec de sérieux arguments qui ont poussé Paris à avancer sur ce dossier.

Un transfert auquel personne ne s’attendait. Ce vendredi soir, un nouveau joueur a été annoncé proche du PSG sur ce mercato estival. Alors que le club parisien pourrait se séparer de Bradley Barcola cet été, le club de la capitale aurait avancé en coulisses sur le transfert de l’international Belge de 21 ans Mika Godts selon les révélations de Fabrizio Romano. « Le PSG est en négociations pour recruter l’un des plus gros talents en Europe : l’ailier belge de 21 ans de l’Ajax Mika Godts. Le PSG pousse pour que ce deal aboutisse. Le club a déjà rencontré le joueur. Luis Campos était en personne avec lui au Portugal. Ce que je peux dire, c’est que le joueur est sous le charme du projet du PSG. Mika Godts est plus que tenté par le PSG. Il a déjà donné son feu vert, il est prêt à aller au PSG », a ainsi expliqué le journaliste.

Mika Godts s’est mis d’accord avec le PSG Considéré comme un grand talent du côté de l’Ajax Amsterdam, Mika Godts est emballé à l’idée de rejoindre le PSG cet été. Son agent, Niels De Jonck, a d’ailleurs confirmé au Telegraaf qu’un accord de principe avait été rapidement trouvé entre le club parisien et le joueur né en 2005 : « Nous réglerons les détails. Mika a pris connaissance de la proposition salariale et a donné son accord de principe. Le PSG a clairement fait savoir qu'il voulait absolument Mika. Et Mika souhaite rejoindre Paris, ce qui me semble logique lorsqu'on a l'opportunité de passer de l'Eredivisie à un club double vainqueur de la Ligue des champions Lui et sa femme sont très heureux à Amsterdam, et Mika avait à cœur de remporter d'autres trophées avec l'Ajax. Mais lorsqu'une telle opportunité se présente, ça change la donne. »

Sa polyvalence et sa motivation ont convaincu Luis Enrique Ayant donc rencontré Luis Campos il y a quelques jours à Porto, Mika Godts a convaincu le dirigeant parisien, qui a évidemment évoqué cette piste avec Luis Enrique. A en croire les dernières indiscrétions de Foot Mercato, le coach espagnol du PSG s’est également laissé séduire par cette piste. Considéré comme un joueur pouvant parfaitement occuper le rôle de doublure à Khvicha Kvaratskhelia sur le côté gauche de l’attaque, Mika Godts est également polyvalent. Un argument de taille dans le CV du Belge, qui a totalement plu à Luis Enrique, qui aime disposer de joueurs capables d’évoluer sur différentes positions. Le média indique également que de son côté, le joueur aux 2 sélections avec les « Diables Rouges » souhaite rejoindre le PSG immédiatement !