Après le flop à l'OM, Benjamin Pavard pourrait bien jouer chez un cador européen la saison prochaine !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Arrivé à l'OM l'année dernière à la fin du mercato pour un prêt, Benjamin Pavard n'a pas totalement convaincu à Marseille. Le défenseur de 30 ans, doté d'une grande expérience, vient de faire son retour à l'Inter Milan après sa saison en prêt et il participe à la préparation estivale du club italien. Avec du succès, puisqu'après son but en amical contre Manchester City, il pourrait bien relancer son avenir en Serie A.

Critiqué ces derniers mois pour ses performances pas toujours convaincantes à Marseille, un peu comme la performance globale de l'OM, Benjamin Pavard n'a pas réussi une grande saison malgré ses 37 matches disputés. Recruté par l'Inter Milan en 2023, il y a fait son retour après sa période de prêt mais sans trop savoir où il passerait la prochaine saison. Finalement, le champion du monde 2018 pourrait rester en Italie où il réalise une belle préparation estivale.

Pavard buteur en amical A quelques semaines du début de la prochaine saison en Europe, les clubs européens ont tous entamé une préparation puisque les grandes échéances vont arriver très vite à nouveau. Si le mercato peut encore rebattre les cartes dans les effectifs de chacun, certains joueurs profitent de la préparation estivale pour se montrer. C'est le cas de Benjamin Pavard qui était présent avec l'Inter Milan ce samedi à Hong Kong pour disputer un match amical face à Manchester City. Les Italiens se sont imposés aux tirs au but (1-1, 3-1 t.a.b.) après l'égalisation de Benjamin Pavard notamment. De quoi relancer totalement son avenir, lui qui aura peut-être la chance de briller contre le Milan AC le 5 août et la Juventus le 8 août.

Avenir relancé pour Pavard ? De retour après son prêt à l'OM, Benjamin Pavard ne semblait pas forcément parti pour durer à l'Inter Milan. Un départ était l'option la plus probable après sa saison moyenne à Marseille mais cette préparation estivale pourrait tout relancer. En effet, le champion du monde 2018 est encore sous contrat jusqu'en 2028 avec le club italien et il pourrait donc rester cet été. Le joueur de 30 ans n'avait pas répondu aux attentes à l'OM.