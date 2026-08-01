«C'est la première fois» que ça lui arrive : Léon Marchand est en plein doute, «j'appréhende grave»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Léon Marchand n’aborde pas les championnats d’Europe de natation dans les meilleures conditions, la faute à un problème aux adducteurs. Le nageur tricolore de 24 ans n’a pas caché ses doutes au moment de prendre la parole devant la presse à l’occasion du stage de l'équipe de France.

Blessé à deux reprises aux adducteurs lors des championnats de France en juin, Léon Marchand sera bien présent pour disputer les championnats d'Europe de natation (du vendredi 31 juillet au dimanche 16 août), avec quatre courses au programme : les 200 et 400 m quatre nages, le 200 m papillon et le 400 m nage libre. Mais dans quel état se présentera le Français au centre aquatique olympique de Saint-Denis (région parisienne) ? Présent au stage de l'équipe de France, Léon Marchand n’a pas rassuré.

« J'ai quand même un peu galéré » « Par rapport à ma blessure, j'ai quand même un peu galéré, sans vous mentir. J'ai bien progressé les premières semaines, et au bout de trois semaines, j'ai commencé à reprendre la brasse. On a vu avec le médecin, on flirtait un peu avec la limite parce qu'on n'avait pas envie de perdre trop de temps mais on avait aussi envie de faire les choses bien. Et je me suis un peu reblessé trois semaines après les France, au même endroit, au pectiné (un des adducteurs). Donc il n'était pas encore assez solide pour faire une série en brasse. Je suis reparti, pas complètement de zéro, mais presque. J'ai continué ma rééduc' mais je n'ai toujours pas repris la brasse », a indiqué le quadruple champion olympique, dans des propos rapportés par L’Équipe.

« J'appréhende grave » « Je reprends normalement à partir de lundi. Et j'appréhende grave, a reconnu ensuite Léon Marchand. J'ai fait une croix sur le 200 m brasse aux Championnats d'Europe (il n'est pas engagé), et le 400 m 4 nages est incertain, parce que c'est le premier jour. J'ai un peu peur de me reblesser à l'adducteur, et que ma semaine soit terminée. C'est très frustrant parce que c'est une course que j'avais vraiment envie de réussir cette année. Je vais voir en fonction de ce que je ressens sur le ciseau. Je vais attendre les résultats de l'IRM aussi. Mais ce sera plus au niveau clinique et de mon ressenti que se jouera la décision. Je me fixe jusqu'à la veille de la compétition pour décider. »