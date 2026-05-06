Au-dessus de Mbappé, Dupont et Marchand ? Paul Seixas est «la plus grande star du sport en France aujourd’hui»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Paul Seixas n’a que 19 ans et pourtant, actuellement, on ne parle que de lui. Compte tenu de ses performances, de son potentiel, on n’attendait qu’une chose : qu’il participe au prochain Tour de France. Le Français a décidé de s’y aligner, ce qui ne devrait qu’augmenter sa popularité. Mais voilà que certains désignent déjà Seixas comme le plus grand sportif français au moment, au-dessus même de Kylian Mbappé et Antoine Dupont.

Ce lundi, Paul Seixas a apporté la réponse que tout le monde attendait. Le 4 juillet prochain, le coureur de la Décathlon CMA CGM sera à Barcelone pour prendre le départ du Tour de France. A 19 ans, le Français va participer à sa première Grande Boucle et il sera très attendu. Ayant montré qu’il pouvait tenir tête à Tadej Pogacar, Seixas pourrait avoir un coup à jouer au classement général. Mais voilà qu’au-delà de l’aspect sportif, il devra également apprendre à gérer tout ce qu’il y a à côté entre les contrôles anti-dopage, les sollicitations médiatiques et la pression du public.

« Il est devenu la plus grande star du sport en France » Interrogé par CyclismActu, Cyrille Guimard s’est d’ailleurs exprimé sur cette « starisation » de Paul Seixas. C’est alors qu’il a placé le coureur de la Décathlon CMA CGM au-dessus de Kylian Mbappé et Antoine Dupont, expliquant : « Ce qui m'intéresse le plus, c'est comment ce garçon va réagir à toute cette pression qui est mise autour de lui, la starisation qui est faite. Aujourd'hui on peut considérer qu'il est déjà au-dessus de Kylian Mbappé et de toutes les grandes stars du sport. On est quand même fragile à cet âge là sur le plan psychologique et qu'il faudra qu'il apprenne à digérer tout ça. Et ça n'est pas facile, ça n'est pas facile du tout. (…) Je me répète, il est devenu la plus grande star du sport en France aujourd'hui. Pour moi, il est au-dessus de Mbappé, au-dessus d'Antoine Dupont ou de Léon Marchand en termes de pression médiatique. Comment supporter tout ça ? C'est la question ».