Cyclisme : «Pas de limites» pour Paul Seixas, la prédiction osée qui lance déjà son premier Tour de France !

Paul Seixas a pris sa décision et a fait le choix de montrer l’impact qu’elle a eu sur ses proches par le biais d’une vidéo publiée sur les réseaux sociaux concernant l’annonce de sa participation au prochain Tour de France. A 19 ans, le grand espoir du cyclisme français va se frotter à la crème de la crème sur les routes de l’hexagone en juillet prochain. Avec un objectif clair évoqué par Pierre Rolland.
Une belle opération de communication pour sa grande première. A seulement 19 ans, Paul Seixas est déjà l’étendard de l’avenir du cyclisme français. Le coureur de l’équipe Decathlon - CMA CGM, a ouvert les portes de son intimité afin de partager un moment de vie cher à ses yeux à la communauté de son équipe sur les réseaux sociaux. On a pu le voir annoncer sa participation au Tour de France 2026 (du 4 au 26 juillet). Il sera donc de la partie sur la ligne de départ à Barcelone avec un objectif clair : se battre pour jouer les premiers rôles sur la Grande Boucle.
«C’est déjà du jamais vu depuis 1937 un mec aussi jeune qui fait le Tour de France»
Sur les ondes de RMC lundi, Vincent Moscato profitait d’un thème au sujet de Paul Seixas pendant son émission du Super Moscato Show afin de s’émerveiller de cette nouvelle avec une première en 89 ans. « Ce n’est pas certain [qu’il casse tout dès la première année]. Mais il est tellement près de Pogacar, on sent que c’est le moins loin de tous. Il peut se hisser très haut et viser un podium. Ça, c’est magnifique. Les gens n’attendent pas qu’il gagne des étapes. Un gamin de 19 ans qui ferait un podium, ce serait extraordinaire. C’est déjà du jamais vu depuis 1937 un mec aussi jeune qui fait le Tour de France. Ce serait époustouflant, ça fait longtemps que je n’avais pas été aussi motivé de voir des étapes avec ce gamin là ».
«Je le vois bien finir sur le podium final, gagner le maillot blanc et au moins une étape»
Après avoir combattu Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège, un duel dont le coureur slovène est ressorti vainqueur, Paul Seixas ne semble pas avoir de plafond de verre. L’ancien cycliste Pierre Rolland a tenu à le faire savoir aux lecteurs du Parisien ce mardi quelques heures après la grande annonce en marge du prochain Tour de France. Et il se pourrait bien qu’un podium soit même décroché par le coureur de Decathlon - CMA CGM pour sa première sur le Tour. « Ne lui fixons pas de limites. Son ADN, c’est d’aller le plus haut possible. Là, je le vois bien finir sur le podium final, gagner le maillot blanc et au moins une étape. Vous verrez, il jouera le classement général et sera toujours au contact ».