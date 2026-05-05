Cyclisme : «Pas de limites» pour Paul Seixas, la prédiction osée qui lance déjà son premier Tour de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Paul Seixas a pris sa décision et a fait le choix de montrer l’impact qu’elle a eu sur ses proches par le biais d’une vidéo publiée sur les réseaux sociaux concernant l’annonce de sa participation au prochain Tour de France. A 19 ans, le grand espoir du cyclisme français va se frotter à la crème de la crème sur les routes de l’hexagone en juillet prochain. Avec un objectif clair évoqué par Pierre Rolland.

Une belle opération de communication pour sa grande première. A seulement 19 ans, Paul Seixas est déjà l’étendard de l’avenir du cyclisme français. Le coureur de l’équipe Decathlon - CMA CGM, a ouvert les portes de son intimité afin de partager un moment de vie cher à ses yeux à la communauté de son équipe sur les réseaux sociaux. On a pu le voir annoncer sa participation au Tour de France 2026 (du 4 au 26 juillet). Il sera donc de la partie sur la ligne de départ à Barcelone avec un objectif clair : se battre pour jouer les premiers rôles sur la Grande Boucle.

«C’est déjà du jamais vu depuis 1937 un mec aussi jeune qui fait le Tour de France» Sur les ondes de RMC lundi, Vincent Moscato profitait d’un thème au sujet de Paul Seixas pendant son émission du Super Moscato Show afin de s’émerveiller de cette nouvelle avec une première en 89 ans. « Ce n’est pas certain [qu’il casse tout dès la première année]. Mais il est tellement près de Pogacar, on sent que c’est le moins loin de tous. Il peut se hisser très haut et viser un podium. Ça, c’est magnifique. Les gens n’attendent pas qu’il gagne des étapes. Un gamin de 19 ans qui ferait un podium, ce serait extraordinaire. C’est déjà du jamais vu depuis 1937 un mec aussi jeune qui fait le Tour de France. Ce serait époustouflant, ça fait longtemps que je n’avais pas été aussi motivé de voir des étapes avec ce gamin là ».