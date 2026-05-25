«Ça commence à faire beaucoup» : Le grand objectif d’Ousmane Dembélé après la Ligue des champions avec le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ousmane Dembélé rêve de victoire en cette fin de saison, avec une nouvelle finale de Ligue des champions pour le PSG, opposé à Arsenal ce samedi sur la pelouse de Budapest (18h). L’international français garde également en tête le Mondial en Amérique, son troisième avec les Bleus.

La saison est encore loin d’être finie pour Ousmane Dembélé. Pour la deuxième année de suite, le Ballon d’Or et ses coéquipiers du PSG vont tenter de remporter la Ligue des champions face à Arsenal (le 30 mai à 18h). Et dans la foulée, l’attaquant de 29 ans va participer à la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Interrogé par M6, il ne cache pas ses ambitions.

« Je vais jouer ma troisième Coupe du monde, ça commence à faire beaucoup » « C'est exceptionnel de jouer une Coupe du monde, je vais jouer ma troisième, ça commence à faire beaucoup. Et j'espère performer. C'est un objectif, surtout après la douleur que l'on a eue en 2022 (défaite aux tirs au but en finale contre l'Argentine), on va essayer d'aller au bout. Si collectivement on est bons, on peut faire de grandes choses et aller jusqu'au bout », a confié Ousmane Dembélé.